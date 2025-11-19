Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellen un narcopís a la Bisbal i intervenen droga valorada en gairebé 19.000 euros

L'operatiu culmina amb la detenció de tres persones amb antecedents

La marihuana requisada pels Mossos a la Bisbal

La marihuana requisada pels Mossos a la Bisbal / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van desmantellar el passat dijous, 13 de novembre, un narcopís al municipi. L'actuació va començar poc després de dos quarts de set del matí amb l’entrada i escorcoll en un domicili.

La investigació es remunta al mes de juny, quan els agents van detectar indicis que en aquell habitatge s’hi podria dur a terme venda al detall de substàncies estupefaents.

Durant l’entrada al domicili, els agents hi van trobar dues persones -un home de 41 anys i una dona de 27- i van intervenir-hi 13,65 grams de cocaïna preparts per a la venda en dosis i 2,8 quilos de marihuana. Segons la valoració policial, la cocaïna tindria un preu de mercat de 819 euros i la marihuana ascendiria fins als 17.892 euros, sumant un total de 18.712 euros en substàncies comissades.

Les dosis de cocaïna requisades pels Mossos a la Bisbal.

Les dosis de cocaïna requisades pels Mossos a la Bisbal. / Mossos d'Esquadra

Aquell mateix dia, els investigadors van localitzar un tercer implicat, un home de 37 anys vinculat al punt de venda, també a la Bisbal. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. A més, es va identificar una quarta persona relacionada amb el cas, una dona que, per motius mèdics, no va ser detinguda però sí investigada. Tots els detinguts, que compten amb antecedents policials.

