ERC apunta que la nova Llei de Mobilitat obre la porta a subvencions pel transport públic a Palafrugell
Les modificacions introduïdes pels republicans inclouen millores pensades per facilitar el transport urbà en municipis mitjans i petits
Esquerra Republicana defensa que les modificacions introduïdes al Congrés a la nova Llei de Mobilitat Sostenible permetran que municipis com Palafrugell puguin accedir a subvencions per impulsar un servei de transport públic urbà. La formació assegura que els canvis incorporats reforcen el caràcter social i territorial de la norma i faciliten que municipis mitjans o amb diversos nuclis es puguin acollir als programes d’ajuts previstos.
La diputada republicana gironina Etna Estrems explica que les aportacions del partit busquen “aportar rigor i cohesió territorial” i evitar que la mobilitat sostenible “sigui només un privilegi urbà de les grans ciutats”. Segons Estrems, les esmenes aprofitades al text tenen l’objectiu que el dret a la mobilitat arribi “a totes les persones, visquin on visquin”.
Una oportunitat per al municipi
Des de Palafrugell, el regidor d’ERC Marc Casanovas sosté que la nova normativa obre una oportunitat per al municipi en un àmbit llargament reivindicat. Recorda que Palafrugell supera els 25.000 habitants i té set nuclis habitats, i que la implantació d’un transport públic urbà és “imprescindible” per garantir la mobilitat interna. Casanovas insta l’equip de govern a avançar en aquesta direcció: “Si volem que Palafrugell vagi endavant, necessitem un sistema que garanteixi la mobilitat de tots els veïns i veïnes, siguin del nucli que siguin. L’equip de govern ha de licitar aquest servei públic i demanar les ajudes que preveu la nova llei”.
Entre les esmenes introduïdes, ERC destaca la garantia d’un finançament estable per al transport públic amb una aportació estatal mínima del 15% dels costos operatius; el canvi del criteri d’unitats urbanes cadastrals per un sistema basat en la població real; la consolidació del transport a demanda com a servei essencial, i l’establiment de concrecions per a la mobilitat elèctrica en zones rurals. La formació també subratlla la fi de l’agrupament de concessions d’estacions de servei —que permetrà licitar electrolineres, gasolineres i serveis comercials per separat— i l’obligació que el Govern estudiï la viabilitat de serveis ferroviaris nocturns, tant internacionals com dins de l’Estat.
