L’Ajuntament de Palafrugell incorpora una treballadora social al CAP en una prova pilot

És la primera experiència al Baix Empordà d’integració de serveis socials i sanitaris dins d’un equip d’atenció primària

Signatura del conveni per a la incorporació de la professional. / SSIBE

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Hospital de Palamós–Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) han signat un conveni de col·laboració que permetrà incorporar una treballadora social municipal a l’equip del Centre d’Atenció Primària Dr. Josep Alsina i Bofill. Aquesta incorporació es desenvoluparà com la primera prova pilot del projecte d’integració de l’atenció social i sanitària al Baix Empordà.

L’acord ha estat formalitzat per l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i el director-gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Xavier Pérez, i té com a objectiu reforçar la coordinació entre els serveis socials i sanitaris per millorar l’atenció a les persones amb necessitats complexes. La iniciativa s’alinea amb el PIAISS, que promou un model d’atenció integrada i centrada en les persones per garantir que siguin considerades en la seva globalitat i puguin mantenir el seu projecte vital amb el màxim nivell d’autonomia.

La nova figura treballarà des del mateix CAP, en contacte directe amb els professionals de salut, per detectar i atendre casos de fragilitat, dependència o risc d’exclusió social, facilitant l’accés als recursos municipals i millorant el seguiment dels pacients. Aquesta presència estable dins del centre permetrà una resposta més ràpida, una millor derivació entre serveis i una atenció més personalitzada. L’experiència servirà també per avaluar el funcionament del model i la seva possible extensió a altres municipis.

Segons l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, “la presència d’una treballadora social municipal dins del CAP suposa un canvi de model en la manera d’entendre l’atenció a les persones. Ens permet unir esforços amb l’àmbit sanitari per donar una resposta més ràpida, propera i eficaç a qui més ho necessita.”

Per al director-gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Xavier Pérez, “aquesta figura i la coordinació dels dos serveis – salut i social – facilitarà una millor atenció integral i de més qualitat a determinats col·lectius com poden ser les persones amb fragilitat i pèrdua d’autonomia, persones amb necessitats d’aplicació del pla terapèutic o d’atenció domiciliària.”

A partir del gener

El conveni tindrà vigència a partir de l’1 de gener de 2026 i preveu la possibilitat de pròrrogues anuals per acord de les dues parts, i inclou la creació d’una Comissió Mixta de Seguiment per garantir la coordinació i l’avaluació periòdica del projecte.

