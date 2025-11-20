Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió bolcat amb 40 tones de pomes talla la GI-642 entre Rupià i Parlavà

S'ha de retirar el vehicle accidentat aquest dimecres i es fan desviaments cap a la C-66 i la C-242

El camió bolcat i la càrrega de pomes a Rupià.

El camió bolcat i la càrrega de pomes a Rupià. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Rupià

Un camió que transportava 40 tones de pomes va bolcar dimecres a dos quarts de vuit del vespre a la GI-642, a l’altura del quilòmetre 2,1, a Rupià. El vehicle va perdre la càrrega i va quedar travessat a la via, fet que va obligar a tallar la carretera entre Rupià i Parlavà.

La incidència es manté aquest dijous, segons el Servei Català de Trànsit, que ha establert desviaments per la C-66 i la C-242 mentre continuen les restriccions. La retirada del camió al llarg del dia.

Al lloc de l’accident s’hi van activar Bombers, Mossos d’Esquadra i el SEM. El conductor va quedar atrapat per les cames dins la cabina i els Bombers el van haver d’excarcerar. Va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons Trànsit.

Fuites

L’accident també va provocar dues fuites de gasoil. Els Bombers van contenir els vessaments, van netejar el combustible que va aparèixer calçada i en van transvasar part a un altre contenidor.

La GI-642 continuarà tallada fins que finalitzin les tasques de retirada del vehicle.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents