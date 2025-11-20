Un camió bolcat amb 40 tones de pomes talla la GI-642 entre Rupià i Parlavà
S'ha de retirar el vehicle accidentat aquest dimecres i es fan desviaments cap a la C-66 i la C-242
Un camió que transportava 40 tones de pomes va bolcar dimecres a dos quarts de vuit del vespre a la GI-642, a l’altura del quilòmetre 2,1, a Rupià. El vehicle va perdre la càrrega i va quedar travessat a la via, fet que va obligar a tallar la carretera entre Rupià i Parlavà.
La incidència es manté aquest dijous, segons el Servei Català de Trànsit, que ha establert desviaments per la C-66 i la C-242 mentre continuen les restriccions. La retirada del camió al llarg del dia.
Al lloc de l’accident s’hi van activar Bombers, Mossos d’Esquadra i el SEM. El conductor va quedar atrapat per les cames dins la cabina i els Bombers el van haver d’excarcerar. Va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona, segons Trànsit.
Fuites
L’accident també va provocar dues fuites de gasoil. Els Bombers van contenir els vessaments, van netejar el combustible que va aparèixer calçada i en van transvasar part a un altre contenidor.
La GI-642 continuarà tallada fins que finalitzin les tasques de retirada del vehicle.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?
- Joc de cartes' busca el millor restaurant amb sabor de la Garrotxa