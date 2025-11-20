L'Ajuntament de Palamós adquirirà nous locals a les galeries Carme per a l'ús de les entitats
Amb la compra es passa a ser propietari majoritari en un edifici que s'espera convertir en un dels espais de referència per a l'ús públic
L’Ajuntament de Palamós adquirirà nous locals a les galeries Carme per a l’ús polivalent de les entitats. Es tracta de dos locals ubicats a la planta soterrània de l’edifici i amb una superfície total de 375 m². El ple ha aprovat la modificació de crèdit per a disposar d'una reserva de 35.000 euros. La proposta va rebre el vot de totes les formacions, excepte la CUP que es va abstenir.
L'Ajuntament ja disposa de diversos locals en aquestes galeries al carrer de Dídac Garrell i Tauler 10, en ple centre del nucli urbà. S'hi situen espais de les àrees de Joventut, Cooperació i Solidaritat, i Participació. També disposen de sales polivalents, obertes a l’ús d’entitats i associacions, on es potencia la màxima polivalència i autogestió.
Però amb la compra dels nous passarà a ser propietari majoritari dins l’àmbit de les galeries, amb la capacitat de liderar decisions internes entre la comunitat, vinculades a aquelles reformes i millores que siguin necessàries a l’edifici.
Un cop s’hagin adquirit els nous locals, l’Ajuntament executarà les obres que permetin l’adequació d’aquests espais per als usos que s’hagin previst.
La CUP demana planificació
Durant el debat a la sessió plenària, el regidor de la CUP Alexandre Weltz, va apuntar que potser caldria fer "una planificació de com utilitzem espais que ja tenim o espais que hem d'adquirir d'una forma més estratègica", i va afegir els dubtes sobre si és el lloc més idoni.
Per la seva banda, el regidor Raimon Trujillo va defensar la seva postura de la compra de locals, "fins i tot aquells que tenim en lloguer, anar-los substituïnt per la propietat".
I la regidora de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, va posar sobre la taula la necessitat de plantejar els costos que suposarà adequar el nou local. "Ens preocupa què hi farem, ens preocupa què costarà, i ens preocupa qui hi posarem", va dir.
La regidora d'Urbanisme, Laura Lafarga, va defensar la voluntat del govern amb la compra del local perquè les galeries Carme sigui un espai per a entitats i activitats. Sempre ha estat un objectiu sempre s'ha pensat en fer allà un centre pre fer activitats culturals, per fer tallers, perquè hi hagi espais per a entitats".
