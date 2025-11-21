L’EMD de l’Estartit encarrila la recuperació econòmica i aprova un pressupost 2026 a l’alça
L’ens tanca dos exercicis en positiu, preveu incorporar romanents l'any i reforça la seva capacitat inversora després del pla de sanejament.
L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit encarrila la recuperació econòmica amb un pressupost "prudent", però a l'alça. L'ens ha aprovat el pressupost per l'any vinent que suposa un nou pas en el procés d’estabilització econòmica iniciat a l’inici del mandat. Els comptes van rebre el suport del govern (L’EST – Tots per l’Empordà) i també el vot favorable de Més per l’Estartit–UPM, a l’oposició.
El president de l’EMD, Genís Dalmau, va remarcar que, malgrat l’increment d’ingressos i despeses, el de 2026 continua sent un pressupost «prudent» i alineat amb el Pla de Sanejament posat en marxa el 2024 per corregir el dèficit generat en el mandat anterior. Aquest pla deriva de l’auditoria dels comptes, que va detectar irregularitats i un desequilibri entre ingressos i despesa. Les mesures adoptades, segons Dalmau, han permès tancar l’exercici 2024 en positiu i tot apunta que el mateix passarà el 2025.
Aquesta evolució favorable obre la porta a incorporar romanents de tresoreria un cop es liquidin definitivament els comptes el febrer de 2026. Segons el president, aquests recursos addicionals permetran impulsar noves inversions, tal com ja s’ha fet enguany. Dalmau també va destacar que hi ha diverses subvencions i línies d’ajut pendents de resolució que podrien augmentar la capacitat financera de l’EMD: «La captació de recursos externs és imprescindible per donar resposta a les necessitats del poble».
Tot i la millora, va advertir que l’EMD encara no disposa dels recursos òptims per prestar tots els serveis amb les condicions desitjades. «Esperem que en els propers exercicis es pugui assolir la xifra justa i necessària», va afirmar.
Inversions i personal
El pressupost de 2026 inclou quatre inversions principals:
- 40.000 euros per a actuacions de millora i manteniment de la via pública
- 330.000 euros per a la renovació de la gespa del camp de futbol, instal·lada fa 17 anys, amb sol·licituds de subvenció a la Diputació i la Generalitat
- 454.981 euros en obres del PUOSC per fer accessibles diverses voreres, asfaltar i millorar carrers, amb una subvenció de 370.000 euros de la Generalitat
- 450.000 euros destinats a compra de patrimoni per a nous equipaments, en el marc del conveni Ajuntament–EMD
Quant al personal, es preveu incorporar un auxiliar de cultura per garantir un traspàs ordenat davant la jubilació futura de l’actual tècnica, i contractar dues persones de reforç per a la brigada durant tres mesos a l’hivern, amb l’objectiu de millorar el manteniment de la via pública.
