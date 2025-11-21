Les inversions al pressupost de Palafrugell creixen un 35% amb 4,7 milions per al 2026
Un nou tram de camí de ronda (350.000 euros) o les millores al pavelló Mas Mascort (250.000 euros) són alguns dels projectes destacats
L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat un pressupost de 56,3 milions, un 8,25% més que el d'aquest any. La major part de la despesa es destina a serveis directes a la ciutadania: educació, cultura, festes, transport públic, seguretat, entitats i treball comunitari als barris.
Les inversions arriben als 4,7 milions d’euros, un 35% més que el 2025, i inclouen actuacions en habitatge, escoles, equipaments culturals i esportius i espai públic. Entre les més destacades hi ha un nou tram del camí de ronda (350.000 €), adquisició d’habitatge per polítiques socials (250.000 €), millores al pavelló de Mas Mascort i renovació de pistes esportives.
Les inversions es financen amb recursos propis, subvencions i endeutament moderat, i amb la venda de patrimoni municipal que en cap cas té un interès públic, que es transforma en habitatge i equipaments que la ciutadania podrà utilitzar directament.
Pel que fa a serveis, el pressupost preveu la integració de Palafrugell al sistema tarifari del transport públic de l’ATM Girona i el reforç de la Policia Local amb dos nous agents i més efectius interins a l’estiu. També s’incrementa la partida per a entitats culturals, esportives, socials i veïnals, així com el suport a projectes comunitaris als barris.
En educació i cultura, es posarà en marxa l’Escola Municipal de Música com a servei municipal, es crea una partida de suport inclusiu per a infants amb necessitats especials i s’augmenta la programació del Teatre Municipal fins als 50.000 euros, la xifra més alta dels últims tretze anys. La Festa Major també rep més recursos, amb 110.000 euros destinats a ampliar la programació musical i d’activitats.
El nou contracte de neteja i recollida d’escombraries suposarà més recursos, renovació de maquinària i contenidors i noves mesures de recollida selectiva.
El pressupost ha estat aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i Som Gent del Poble) i els vots en contra de l’oposició (ERC, Junts per Palafrugell, Palafrugell en Comú Podem i VOX).
