Uns 350 veïns ja han votat anticipadament a la consulta sobre el topònim de Palamós
El procés de participació pregunta per la incorporació de Sant Joan al nom de la població
Prop de 350 persones ja han participat en la votació anticipada de la consulta popular sobre el topònim oficial de Palamós, un procés que culminarà aquest diumenge 23 de novembre. El termini per al vot avançat, que s’ha dut a terme durant tota la setmana a la Biblioteca Municipal, es tanca aquesta tarda.
Fins aquest migdia, un total de 348 persones ja havien participat en el vot anticipat, habilitat de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, amb la supervisió de personal municipal que ha custodiat les urnes i validat el dret a vot segons el cens de la consulta.
La jornada de votació principal se celebrarà diumenge vinent, 23 de novembre, amb horari de 9 a 20 h. Per a aquesta finalitat, s’habilitaran dos col·legis electorals: la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, al parc dels Països Catalans, i l’Aula d’Aprenentatge, al carrer de la Riera, 31. Cada seu disposarà de dues urnes i el procés serà gestionat per funcionaris municipals.
La consulta està oberta a totes les persones empadronades al municipi de 16 anys o més, un total de 17.083 veïns que podran decidir sobre la forma oficial del topònim.
La pregunta de la consulta és clara: “Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se ‘Palamós i Sant Joan’?”. L’escrutini serà públic i tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament un cop finalitzada la jornada electoral, amb la possibilitat de seguir-lo en directe a través del canal municipal de YouTube.
L’abril de l’any 1940 Palamós iniciava els tràmits d’agregació del terme de Sant Joan, que des del 1800 era un municipi propi (en aquell moment inicial encara anomenats districtes cadastrals). L’any 1942 es va fer efectiva l’annexió. L’expedient esmentava les dificultats econòmiques de Sant Joan en contrast amb el desenvolupament de Palamós, que tenia la voluntat d’expandir-se.
L’any 1940 Palamós tenia un terme municipal de no gaire més d’un quilòmetre quadrat i més de 5.000 habitants. Sant Joan, en canvi, disposava de 12 quilòmetres quadrats i gairebé 1.500 habitants.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda