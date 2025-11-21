Vaga de Correus a Palafrugell, quinze dies a partir de dilluns
Els treballadors denuncien la falta de personal i el mal estat de l'oficina
Personal i empresa han participat en una mediació aquest matí sense acord
La Unitat de Repartiment de Palafrugell de Correus té previst començar dilluns vinent una vaga que es podria allargar fins al 5 de desembre. El personal denuncia una greu manca de personal que els comporta una sobrecàrrega de feina i la impossibilitat de complir el servei en condicions. Aquest matí s'ha celebrat una mediació a la Direcció General d'Inspecció de Treball sense que hagin arribat a cap acord i tampoc s'han establert serveis mínims.
La Unitat de Repartiment té personal per al servei a Palafrugell i personal de les unitats rurals amb serveis a Pals, Begur, Vall-llobrega i Mont-ras. La principal afectació es dona al personal que cobreix Palafrugell que ha passat de 13 persones el 2019 a 4 actualment.
El portaveu dels treballadors, Víctor del Río, posa de manifest que la problemàtica es dona entre els treballadors de l'oficina de Palafrugell on no s'han cobert en els darrers anys les places que s'han anat perdent per motius diversos com jubilacions. Això ha fet que actualment quatre persones, tot i que en moment puntuals pugui haver-hi contractacions temporals, hagin de fer la mateixa feina amb la consegüent sobrecàrrega i la deficiència que pot comportar al servei. Reben el suport del personal rural.
S'espera que a partir de dilluns la totalitat del personal de Palafrugell i la majoria dels treballadors en altres oficines rurals se sumin a la vaga que està convocada per quinze dies.
Els treballadors demanaven la cobertura immediata del 100% de les sessions de repartiment en torns de matí i tarda, cobrint les jubilacions i les baixes definitives.
També demanaven altres millores en el sistema de treball, la constitució d'una mesa de negociació per acordar un pla d'actuació sobre plantilla, organització i salut laboral, i l'adequació "immediata o trasllat del local a un espai que compleixi amb les condicions establertes en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril".
Segons del Río, han fet les peticions que necessiten, però pensant que podien arribar a un acord si l'empresa es mostrava predisposava a millores, encara que no s'arribés al 100%. Però "directament han dit que no, ni una persona més", ha dit el portaveu. Tampoc s'han volgut comprometre en serveis mínims.
