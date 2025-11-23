Els veïns de Palamós incorporen Sant Joan al nom del municipi
El 54% dels participants en la consulta voten a favor de la modificació del topònim
ACN
Els veïns de Palamós van decidir ahir canviar el nom del municipi i incorporar-hi Sant Joan. La consulta popular per decidir el canvi de topònim va tenir una participació de 1.650 persones, de les quals 897 (54,4%) van votar a favor de la modificació i 753 (46,6%) ho van fer en contra. Una persona va votar en blanc. Hi estaven cridats a participar prop de 17.000 persones, tots els palamosins empadronats al municipi i amb més de 16 anys. El recompte es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament i el resultat va ser rebut amb aplaudiments.
«Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?», deia la pregunta. L’alcaldessa, Maria Puig, va assegurar que traslladarà el resultat de la votació al ple per tal que el consistori iniciï els tràmits per tal d’incorporar Sant Joan al topònim.
Durant el matí, Puig va recordar que el debat d’incorporar Sant Joan al topònim «ve de lluny» i «arrossega un sentiment de greuge històric». «Som un municipi amb dos pobles que en el seu moment es van agregar en un context de no-democràcia», va detallar. Segons l’alcaldessa, aquesta reivindicació inicialment impulsada des del nucli de Sant Joan «s’ha anat estenent a tot el municipi» fins convertir-se en un debat compartit que ha comptat el suport de totes les forces del municipi.
Annexió durant la dictadura
Des del teixit veïnal, el president de l’Associació de Veïns de Sant Joan, Carles Sala, va assegurar que arribar a la consulta «ha costat molts anys de reivindicació». Va explicar que la lluita per recuperar el nom de Sant Joan s’arrossega des de la seva annexió durant la dictadura. «El 1942 Sant Joan va quedar annexat i el nom va passar a l’oblit institucional, tot i que el poble no l’ha perdut mai», va remarcar.
A més, Sala va assegurar que la votació és una qüestió de «memòria històrica, que comença a cada poble». Malgrat confiar que el resultat fos favorable, va advertir que «la feina no s’acaba». «Si surt que sí, s’iniciaran els tràmits; si surt que no, serà un altre pas fet, però no l’últim», va afegir.
Al llarg del matí, molts votants al col·legi de l’Aula d’Aprenentatge de Sant Joan van expressar que estaven contents per poder decidir sobre el topònim. Un votant, Ferran Oliu, va remarcar que «sempre hem estat de Sant Joan» i que veuria «perfecte» que el municipi incorpori els dos noms. Un antic veí, Àngel Romero, va assegurar que «Sant Joan té identitat, té poble, conserva les seves tradicions i els veïns encara són veïns. Això és molt important».
Un altre votant, David Busquets, que a més és professor d’història, va celebrar que la consulta pugui reparar «una injustícia històrica». «És fer justícia. Al darrere hi havia un poble amb parròquia, amb ajuntament, amb vida pròpia». Va afegir una anècdota històrica i va explicar que Francesc Macià va visitar els dos ajuntaments l’any 1932 quan feia campanya per l’Estatut. «Oblidar això és injust», va concloure.
