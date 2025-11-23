Palamós decideix si vol canviar el topònim i incorporar-hi Sant Joan
Uns 340 veïns ja han participat en la consulta, que ha començat a les 9 del matí
Berta Artigas Fontàs
Palamós
Palamós celebra aquest diumenge una consulta popular per decidir si el municipi ha d'incorporar el nom de Sant Joan al seu topònim oficial. Prop de 16.000 habitants majors de 16 anys estan cridats a respondre la pregunta: "Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?".
Fins a les 12 del migdia, unes 230 persones ja han votat, que se sumen als 394 que ja ho van fer de forma anticipada. L'alcaldessa, Maria Puig, ha qualificat la jornada d'"històrica" i ha reivindicat que el municipi "té dos pobles". Sant Joan era un municipi independent, que durant el franquisme es va annexar a Palamós i en va desaparèixer del nom oficial.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- L'enderroc de les naus de la carretera Barcelona de Girona es pagarà, en part, amb el fons de contingència
- Xurreria Olivé: de la ‘food truck’ d'èxit a Vilablareix a un local al centre de Girona