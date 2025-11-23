Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós decideix si vol canviar el topònim i incorporar-hi Sant Joan

Uns 340 veïns ja han participat en la consulta, que ha començat a les 9 del matí

Una senyora gran votant a al col·legi de Sant Joan

Una senyora gran votant a al col·legi de Sant Joan / Berta Artigas Fontàs

Berta Artigas Fontàs

Palamós

Palamós celebra aquest diumenge una consulta popular per decidir si el municipi ha d'incorporar el nom de Sant Joan al seu topònim oficial. Prop de 16.000 habitants majors de 16 anys estan cridats a respondre la pregunta: "Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?".

Fins a les 12 del migdia, unes 230 persones ja han votat, que se sumen als 394 que ja ho van fer de forma anticipada. L'alcaldessa, Maria Puig, ha qualificat la jornada d'"històrica" i ha reivindicat que el municipi "té dos pobles". Sant Joan era un municipi independent, que durant el franquisme es va annexar a Palamós i en va desaparèixer del nom oficial.

TEMES

