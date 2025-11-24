Els treballadors de Correus a Palafrugell comencen la vaga
Les protestes es podrien allargar fins al 5 de desembre
La Unitat de Repartiment de Palafrugell de Correus ha iniciat una vaga aquest dilluns que es podria allargar fins al 5 de desembre. "De moment tenim previst anar dia a dia i veure si l'empresa reacciona", afirma el portaveu dels treballadors, Víctor del Río.
La plantilla denuncia una greu manca de personal que els comporta una sobrecàrrega de feina i la impossibilitat de complir el servei en condicions. La Unitat de Repartiment té treballadors per al servei a Palafrugell i personal de les unitats rurals amb serveis a Pals, Begur, Vall-llobrega i Mont-ras.
En el primer dia de vaga, tot el personal fix del torn de matí a Palafrugell s'ha sumat a la protesta, mentre que han treballat tres persones a Begur i una a Pals. A més, segons expliquen des del comitè de vaga, a Palafrugell han treballat quatre persones amb contracte temporal. "Una la van contractar divendres a primera hora", afirmen. Actualment, no hi ha serveis mínims, ja que no es van marcar durant la reunió de mediació amb la Direcció General d'Inspecció de Treball.
El portaveu dels treballadors, Víctor del Río, va posar de manifest la setmana passada que la problemàtica es dona entre els treballadors de l'oficina de Palafrugell on no s'han cobert en els darrers anys les places que s'han anat perdent per motius diversos com jubilacions. Això ha fet que actualment quatre persones, tot i que en moment puntuals pugui haver-hi contractacions temporals, hagin de fer la mateixa feina amb la consegüent sobrecàrrega i la deficiència que pot comportar al servei. Reben el suport del personal rural.
Els treballadors demanen la cobertura immediata del 100% de les sessions de repartiment en torns de matí i tarda, cobrint les jubilacions i les baixes definitives. També reclamen altres millores en el sistema de treball, la constitució d'una taula de negociació per acordar un pla d'actuació sobre plantilla, organització i salut laboral, i l'adequació "immediata o trasllat del local a un espai que compleixi amb les condicions establertes en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril".
