Detinguts quatre adults i set menors en el marc del pla de xoc desplegat a zones d'oci de Palamós arran de baralles
Policia Local i Mossos d'Esquadra han reforçat la presència policial durant un mes arran d'aldarulls detectats
La Policia Local de Palamós, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha desplegat un pla de xoc a les zones d'oci nocturn arran dels incidents i les barallades registrades el mes passat. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, les mesures adoptades i la intensificació de la presència policial durant els caps de setmana s'ha traduït en una reducció de les incidències: "S'han erradicat els episodis d'inseguretat". Al llarg del mes, els agents han identificat i denunciat diverses persones per alterar l'ordre públic i han detingut tots els implicats en les baralles que hi va haver a l'octubre. En concret, detalla el consistori, han arrestat quatre adults i set menors relacionats amb les batusses o amb altres delictes.
L'Àrea de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Palamós valora molt positivament el resultat del pla de xoc impulsat des de la Policia Local a les zones d'oci nocturn del municipi, principalment dins l'àmbit de la Planassa. El dispositiu s'aplica des de fa un mes durant els caps de setmana.
El pla de xoc s'ha aplicat com a resposta als incidents i les baralles que darrerament s'havien produït en aquests àmbits. Durant els darrers caps de setmana, els agents han identificació i denunciat de diverses persones per alterar l'ordre públic. A més, han detingut tots els implicats en les baralles del mes passat o d'altres fets delictius, amb un balanç de quatre adults i set menors.
L'Ajuntament remarca que el dispositiu "ja ha erradicat els episodis d'inseguretat" i ha minimitzat les actituds incíviques o delictives que generaven preocupació tant a la ciutadania com als responsables dels establiments d'oci o restauració.
El pla desplegat compta amb la participació de diverses patrulles de la Policia Local de Palamós, que amb la col·laboració d'agents dels Mossos d'Esquadra, intensifiquen la presència i les patrulles durant els caps de setmana en aquestes zones, gestionant i prevenint aquelles actituds que poden suposar la generació de conflictes.
La feina de la policia es complementa amb la implicació de la seguretat i la vigilància privada amb què compten els establiments d'oci, que es coordinen amb els agents de patrulla a la zona per prevenir qualsevol acció que comporti la generació d'un fet que pugui provocar inseguretat.
L'Ajuntament de Palamós també treballa de manera transversal la intervenció comunitària amb les àrees municipals d'Acció Social, Ensenyament, Joventut i Seguretat. En l'espai compartit amb els diferents professionals, coordinen accions en aquells casos que suposa la participació de menors d'edat en aquests delictes.
El consistori exposa que molts d'aquests joves estan en situació de risc social i, per això, dissenyen les actuacions treballant cada persona de manera individual i amb l'objectiu de possibilitar la intervenció integral d'equips especialitzats en aspectes socials o educatius, destinats a cadascun d'aquests menors.