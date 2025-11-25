L’ONCE difon el 150è aniversari de Juli Garreta amb 5,5 milions de cupons
La Sala de Plens de Sant Feliu de Guíxols ha acollit la presentació del disseny
L’ONCE posarà en circulació 5,5 milions de cupons dedicats al 150è aniversari del naixement de Juli Garreta, una difusió que permetrà portar la figura del compositor ganxó arreu de l’Estat. El disseny s’ha presentat aquest matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en un acte amb el delegat d’ONCE Catalunya, Enric Botí, i l’alcalde del municipi, Carles Motas.
Durant la presentació, Botí ha lliurat a l’alcalde una imatge emmarcada del cupó i una reproducció de grans dimensions, de 100 per 70 centímetres. El cupó es jugarà el dissabte 29 de novembre i forma part de les emissions que l’organització dedica a efemèrides i personalitats destacades.
Un dels compositors més rellevants
Juli Garreta i Arboix (1875–1925) és considerat un dels compositors més rellevants de la música catalana del seu temps. Va iniciar-se com a instrumentista a la cobla-orquestra La Vella, fundada pel seu pare, i posteriorment va formar el Quintet Garreta. Dominava instruments com el fiscorn, el violí i el piano, i va destacar especialment per la seva habilitat amb el violí, fins al punt d’interpretar el concert de Mendelssohn. La seva amistat amb Pau Casals va influir en la seva trajectòria artística.
ONCE Catalunya ha explicat que els cupons es podran adquirir a través dels 20.900 agents venedors de l’organització —2.500 a Catalunya—, així com en la plataforma en línia i establiments autoritzats. L’entitat ha recordat que els seus productes formen part d’un model de loteria responsable, amb controls per prevenir consums inadequats i la prohibició expressa de la venda a menors i a crèdit.
L’emissió dedicada a Garreta coincidirà amb el sorteig del "Sueldazo del Cap de Setmana", que ofereix un premi principal de 300.000 euros i una renda mensual de 5.000 euros durant vint anys, a més de premis recurrents per a altres cupons.
