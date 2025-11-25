Sant Feliu de Guíxols preveu un pressupost pel 2026 de 45 milions d'euros que inclou inversions en seguretat, transport i habitatge
El govern contempla més càmeres de seguretat, el projecte de la seu de la Policia Local o crear 78 habitatges de lloguer assequible
Sant Feliu de Guíxols porta avui a ple un pressupost de 45.136.640 d’euros. S'ha doblat en una dècada. Es contemplen inversions com l'increment de càmeres de seguretat, el projecte de construcció d'una nova seu de la Policia Local, la renovació de la piscina municipal o la urbanització dels terrenys de l'antiga fàbrica Trachsler, on es desenvoluparan 78 habitatges de lloguer assequible.
Des de l'Ajuntament remarquen que és una aposta per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb inversions en sectors clau com el transport públic, la seguretat, la cultura i l'esport.
Una de les principals mesures incloses en el pressupost és la gratuïtat del bus urbà per a les persones majors de 65 anys. A partir de l'any vinent, els ciutadans d’aquest col·lectiu podran utilitzar el servei de transport públic de manera gratuïta fins a un màxim de 30 viatges mensuals, amb la possibilitat de desplaçar-se també a diverses localitats del Baix Empordà com Palamós, Platja d'Aro o Torroella de Montgrí. Aquesta mesura s'emmarca dins d’un esforç per fomentar la inclusió social i la mobilitat entre la gent gran. A més, Sant Feliu s'incorpora a l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM), el que suposarà descomptes en el transport públic a tota la demarcació, incloent-hit Girona.
L'aposta per la gent gran també es reflecteix en l'augment de la partida destinada a la Fundació Guíxols Surís. L'Ajuntament destinarà gairebé un milió d'euros (988.125 euros) a aquesta entitat, una xifra que representa una gran millora respecte a les aportacions dels darrers anys. Aquesta xifra és gairebé tres vegades superior a la de 2014, quan l'aportació era de 388.230 euros.
El pressupost també preveu una millora en la seguretat ciutadana amb la incorporació de quatre nous agents a la Policia Local per crear una unitat de Trànsit que s’afegirà a les recentment creades de Dron, Canina, Medi Ambient i Atenció Ciutadana. A més, s’incrementaran el nombre de càmeres de seguretat (150.000 euros) a la ciutat i es començarà el projecte de construcció d’una nova seu per a la Policia Local, que serà una de les inversions més importants en matèria de seguretat.
Infraestructures i equipaments
En les inversions en seguretat i serveis socials s’hi afegeixen importants millores en infraestructures i equipaments municipals. Un dels grans projectes és la renovació de la piscina municipal (881.000 euros) a més de la millora dels camps de futbol i altres instal·lacions esportives. També es preveu la partida per a la urbanització dels terrenys de l'antiga fàbrica Trachsler (875.000 euros), on es desenvoluparan 78 habitatges de lloguer assequible.
A l'àmbit cultural, l'Ajuntament ha augmentat la inversió en el Festival de la Porta Ferrada, amb l'objectiu de duplicar la inversió en contractació d'artistes, que podria arribar als tres milions d'euros anuals en els pròxims anys. ¡
Renovació de carrers
Algunes de les inversions s'executen aquest 2026, però ja anaven treballant-se al 2025, com la partida destinada a l'enllumenat públic (300.000 euros per a la millora de la zona marítima i del Passeig, la Rambla i la placeta de Sant Joan i per a la renovació de quadres d'enllumenat en diferents zones de la ciutat), que s'ampliarà al 2026 en 250.000 euros per a continuar millorant l'enllumenat.
També es preveu la inversió de 332.000 euros en la renovació dels "cubs" de Sant Pol, al Parc de les Dunes. Aquesta és una inversió ja finançada i que es troba en procés de licitació per executar-se. Es fa també inversió de 97.000€ amb diners del 2025 per millorar els accessos als Centres Cívics (automatismes de portes, grup electrogen, entre altres) i que es veuen complementades en 50.000 euros en aquest pressupost per seguir millorant els edificis d'ús públic.També dins de les millores en edificis municipals en destaca la inversió de 150.000 euros en millores a les escoles.
Es contempla una dotació de 300.000 euros per a millores en pavimentació i voreres.
En la renovació de carrers de manera integral, s'executarà la renovació del carrer de Santa Magdalena, amb una inversió important, entre la carretera de Girona i el carrer de Girona. Ja s'ha finançat amb 1.048.365 euros i en aquest pressupost es dota amb 789.900 euros més per a la totalitat del seu finançament, provinents del PUOSC. Està previst que les obres s'iniciïn abans de l'estiu. En aquest punt de renovació integral de carrers cal fer menció del finançament de 220.000 euros per a la redacció del projecte executiu de renovació del carrer Joan Maragall. La previsió és que aquest projecte s'executi just quan acabin les obres del carrer de Santa Magdalena, a principis del 2027.
En aquest pressupost també es contempla la inversió de 268.939 euros per a la segona fase de la renovació dels Jardins del Monestir.
Pla de Barris
L'Ajuntament també està treballant en la preparació d’un projecte per optar a les ajudes del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, a fi de millorar la cohesió social i el desenvolupament urbà de certs barris de la ciutat.
En un context econòmic de creixement, el pressupost 2026 de Sant Feliu de Guíxols reflecteix la voluntat de l'Ajuntament, segons remarca el govern de seguir avançant en la millora de la ciutat amb una gestió responsable. Així ho confirma l'alcalde, qui destaca que l'objectiu és seguir incrementant el benestar de la ciutadania, amb una aposta per la sostenibilitat, la inclusió social i la modernització d'infraestructures.
Amb aquestes grans inversions i millores, el Govern local busca consolidar Sant Feliu de Guíxols com a referent a la demarcació de Girona, amb un model de ciutat més neta, segura i dinàmica, i amb un gran focus en el benestar de la seva gent gran.