Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un arbre gegant de ganxet amb 4.500 peces donarà llum al Nadal de Calonge i Sant Antoni

En l'elaboració han participat 120 voluntaris i s'il·luminarà dissabte a la tarda

Instal·lació de l'arbre gegant de ganxet.

Instal·lació de l'arbre gegant de ganxet. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni donarà el tret de sortida als actes previs a les festes amb la inauguració d’un arbre de Nadal gegant, elaborat amb 4.500 grannies de ganxet cosits per 120 voluntàries i voluntaris del municipi. La peça, impulsada per la llibreria La Botiga dels Fils i la seva propietària, Izaskun Pretel, s’ha instal·lat amb la col·laboració de la Brigada Municipal i destaca per les seves dimensions imponents: 9,5 metres d’alçada i 5,5 metres d’amplada a la base.

La presentació d’aquest arbre artesanal coincidirà amb l’encesa de llums de Nadal, aquest dissabte 29 de novembre a les 18.30 h a la plaça de la Doma, en un acte organitzat per Calonge, Comerç i Empresa. L’esdeveniment comptarà amb el pregó d’Amadeu Serch, propietari del restaurant Can Muní, i el discurs institucional de l’alcalde, Jordi Soler.

Un cop encès l’arbre i la il·luminació nadalenca, els assistents podran degustar brou calent i gaudir de l’actuació musical de Sandra Fern i Lluís González, que tindrà lloc a la plaça Major.

Paral·lelament, durant tot el cap de setmana els jardins del castell acolliran una fira de Nadal a càrrec de l’AFA de l’escola Pere Rosselló i dels alumnes de 4t d’ESO de l’INS Puig Cargol.

Les activitats del 29 i 30 de novembre serviran també com a inici de la celebració del quart aniversari de Calonge, Poble de Llibres. Diumenge, a les 11.30 h, el castell serà l’escenari de la xerrada participativa “Lletres verbívores: lleure en relleu”, conduïda per l’escriptor i enigmista Màrius Serra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  2. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  3. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  4. Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
  5. Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
  6. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  7. Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
  8. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

La UdG organitza una jornada per reforçar la protecció de l'aigua davant de ciberamenaces

La UdG organitza una jornada per reforçar la protecció de l'aigua davant de ciberamenaces

Tres aliments que el teu gat hauria de menjar (i tu també)

Tres aliments que el teu gat hauria de menjar (i tu també)

El professorat de l'institut Vallvera de Salt desconvoca la marxa i emplaça a una concentració davant la seu del Govern

El professorat de l'institut Vallvera de Salt desconvoca la marxa i emplaça a una concentració davant la seu del Govern

Com saber si el teu gat és al·lèrgic? Els símptomes que han d’encendre les alarmes

Com saber si el teu gat és al·lèrgic? Els símptomes que han d’encendre les alarmes

La Molina avança l’obertura i estrena la temporada aquest cap de setmana

La Molina avança l’obertura i estrena la temporada aquest cap de setmana

Un arbre gegant de ganxet amb 4.500 peces donarà llum al Nadal de Calonge i Sant Antoni

Un arbre gegant de ganxet amb 4.500 peces donarà llum al Nadal de Calonge i Sant Antoni

L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: pots reclamar si la teva empresa comet aquest error habitual amb el teletreball

L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: pots reclamar si la teva empresa comet aquest error habitual amb el teletreball

Girona elaborarà el primer Pla estratègic de relacions internacionals de la ciutat

Girona elaborarà el primer Pla estratègic de relacions internacionals de la ciutat
Tracking Pixel Contents