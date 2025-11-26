Un arbre gegant de ganxet amb 4.500 peces donarà llum al Nadal de Calonge i Sant Antoni
En l'elaboració han participat 120 voluntaris i s'il·luminarà dissabte a la tarda
Calonge i Sant Antoni donarà el tret de sortida als actes previs a les festes amb la inauguració d’un arbre de Nadal gegant, elaborat amb 4.500 grannies de ganxet cosits per 120 voluntàries i voluntaris del municipi. La peça, impulsada per la llibreria La Botiga dels Fils i la seva propietària, Izaskun Pretel, s’ha instal·lat amb la col·laboració de la Brigada Municipal i destaca per les seves dimensions imponents: 9,5 metres d’alçada i 5,5 metres d’amplada a la base.
La presentació d’aquest arbre artesanal coincidirà amb l’encesa de llums de Nadal, aquest dissabte 29 de novembre a les 18.30 h a la plaça de la Doma, en un acte organitzat per Calonge, Comerç i Empresa. L’esdeveniment comptarà amb el pregó d’Amadeu Serch, propietari del restaurant Can Muní, i el discurs institucional de l’alcalde, Jordi Soler.
Un cop encès l’arbre i la il·luminació nadalenca, els assistents podran degustar brou calent i gaudir de l’actuació musical de Sandra Fern i Lluís González, que tindrà lloc a la plaça Major.
Paral·lelament, durant tot el cap de setmana els jardins del castell acolliran una fira de Nadal a càrrec de l’AFA de l’escola Pere Rosselló i dels alumnes de 4t d’ESO de l’INS Puig Cargol.
Les activitats del 29 i 30 de novembre serviran també com a inici de la celebració del quart aniversari de Calonge, Poble de Llibres. Diumenge, a les 11.30 h, el castell serà l’escenari de la xerrada participativa “Lletres verbívores: lleure en relleu”, conduïda per l’escriptor i enigmista Màrius Serra.
