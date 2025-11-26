Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un conductor s'encasta contra un fanal a Torroella i quadruplica la taxa d’alcohol permesa

Tot i sortir-ne il·lès, els Mossos de Trànsit el denuncien penalment per la taxa d’alcohol positiva

El vehicle encastat contra el fanal a Torroella.

El vehicle encastat contra el fanal a Torroella. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Aparatós accident de trànsit a Torroella de Montgrí. Un conductor que circulava per la carretera de l’Estartit, en sentit cap a aquest nucli del municipi, el dilluns cap a tres quarts d'una de la matinada va perdre el control del vehicle en una corba poc pronunciada i va acabar encastant-se contra un fanal situat a l’altre carril de circulació.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergències. L’home va resultar il·lès, però els Mossos d’Esquadra de Trànsit li van practicar la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu penal d’1,02 mg/l d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg/l.

Davant d’aquests fets, el conductor, de 34 anys, va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol, segons el cos policial.

