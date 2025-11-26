Un conductor s'encasta contra un fanal a Torroella i quadruplica la taxa d’alcohol permesa
Tot i sortir-ne il·lès, els Mossos de Trànsit el denuncien penalment per la taxa d’alcohol positiva
Aparatós accident de trànsit a Torroella de Montgrí. Un conductor que circulava per la carretera de l’Estartit, en sentit cap a aquest nucli del municipi, el dilluns cap a tres quarts d'una de la matinada va perdre el control del vehicle en una corba poc pronunciada i va acabar encastant-se contra un fanal situat a l’altre carril de circulació.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergències. L’home va resultar il·lès, però els Mossos d’Esquadra de Trànsit li van practicar la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu penal d’1,02 mg/l d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg/l.
Davant d’aquests fets, el conductor, de 34 anys, va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol, segons el cos policial.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica