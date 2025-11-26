L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen
Les formacions coincideixen en considerar uns comptes "electoralistes" o amb inversions d'aparador
Junts, ERC i Guíxols des del Carrer de Sant Feliu de Guíxols qüestionen el pressuposat per al 2026 aprovat TxSFi PSC. Les tres formacions coincideixen a considerar que és "paper mullat" per alguns o electoralistes per altres. Cada formació hi troba mancances, amb la inversió en habitatge assequible com a un dels punts en comú.
El pressupost es va aprovar amb 45,1 milions d'inversió. El govern remarcava que és el doble de fa deu anys.
Per part de Junts, que es destinin 537.000 euros a comunicació i alcaldia és un exemple dels criteris "polítics i electoralistes".
Hi troben a faltar inversions com al Museu Thyssen, una de les "grans promeses", diuen, habitatge públic (1,7 milions gastats i cap habitatge construït), aparcament o l'Asil Surís. Reclamen un pressupost amb inversions en equipaments, polítiques destinades a la seguretat o dinamització econòmica, entre altres.
Des de Guíxols des del Carrer, per la seva banda, mantenen la postura comuna dels tres grups que és un pressupost per "tenir una major presència mediàtica en un any que serà preelectoral".
Retreuen que la partida de serveis socials baixi un 2,5% o que no hi hagi partides reals que suposin nous habitatges socials. La partida per a urbanitzar els solars de l'antiga fàbrica Trachsler perquè la Generalitat hi construeixi habitatge, no servirà per tenir-ne de forma immediata, sinó que s'hi preveu un aparcament.
També qüestionen els ingressos previstos amb un increment en l'apartat de multes, un 55% més que el 2025, i la reducció de bonificacions com les relacionades amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Finalment, ERC, manifesten que es busca invertir en tot allò "descuidat" els darrers deu anys. Destaquen que no hi haurà canvis "substancials" en aquest mandat en temes com la neteja i escombraries, mobilitat associada al model d'aparcament, el projecte per l'Asil Surís o l'habitatge, tot i que recorden que fruit d'acords s'han doblat recursos en anteriors pressupostos en temes diversos.
Defensen un pressupost amb més partides per millorar el benestar de la població.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica