Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen

Les formacions coincideixen en considerar uns comptes "electoralistes" o amb inversions d'aparador

El govern presentant el pressupost abans del ple.

El govern presentant el pressupost abans del ple. / Ajuntament de Sant Feliu

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Junts, ERC i Guíxols des del Carrer de Sant Feliu de Guíxols qüestionen el pressuposat per al 2026 aprovat TxSFi PSC. Les tres formacions coincideixen a considerar que és "paper mullat" per alguns o electoralistes per altres. Cada formació hi troba mancances, amb la inversió en habitatge assequible com a un dels punts en comú.

El pressupost es va aprovar amb 45,1 milions d'inversió. El govern remarcava que és el doble de fa deu anys.

Per part de Junts, que es destinin 537.000 euros a comunicació i alcaldia és un exemple dels criteris "polítics i electoralistes".

Hi troben a faltar inversions com al Museu Thyssen, una de les "grans promeses", diuen, habitatge públic (1,7 milions gastats i cap habitatge construït), aparcament o l'Asil Surís. Reclamen un pressupost amb inversions en equipaments, polítiques destinades a la seguretat o dinamització econòmica, entre altres.

Des de Guíxols des del Carrer, per la seva banda, mantenen la postura comuna dels tres grups que és un pressupost per "tenir una major presència mediàtica en un any que serà preelectoral".

Retreuen que la partida de serveis socials baixi un 2,5% o que no hi hagi partides reals que suposin nous habitatges socials. La partida per a urbanitzar els solars de l'antiga fàbrica Trachsler perquè la Generalitat hi construeixi habitatge, no servirà per tenir-ne de forma immediata, sinó que s'hi preveu un aparcament.

També qüestionen els ingressos previstos amb un increment en l'apartat de multes, un 55% més que el 2025, i la reducció de bonificacions com les relacionades amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Finalment, ERC, manifesten que es busca invertir en tot allò "descuidat" els darrers deu anys. Destaquen que no hi haurà canvis "substancials" en aquest mandat en temes com la neteja i escombraries, mobilitat associada al model d'aparcament, el projecte per l'Asil Surís o l'habitatge, tot i que recorden que fruit d'acords s'han doblat recursos en anteriors pressupostos en temes diversos.

Notícies relacionades i més

Defensen un pressupost amb més partides per millorar el benestar de la població.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  2. Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
  3. «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
  4. Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
  5. Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
  6. Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
  7. Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
  8. Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica

Girona tindrà 133 places per a persones sense sostre en episodis de fred intens entre la Sopa i la UNED

Girona tindrà 133 places per a persones sense sostre en episodis de fred intens entre la Sopa i la UNED

El turisme polonès es dispara a Lloret de Mar

El turisme polonès es dispara a Lloret de Mar

Alerta: Aquesta estafa creada amb IA et pot buidar el compte corrent

Alerta: Aquesta estafa creada amb IA et pot buidar el compte corrent

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint "gas del riure" a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen

L'oposició de Sant Feliu de Guíxols esperava més inversió en habitatge, l'Asil Surís o el Museu Thyssen

L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols

L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols

Bajan los tiempos de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas en la Comunidad de Madrid

Bajan los tiempos de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas en la Comunidad de Madrid

Masella dona el tret de sortida a la temporada d'esquí al Pirineu i a tot l'Estat amb bones perspectives

Masella dona el tret de sortida a la temporada d'esquí al Pirineu i a tot l'Estat amb bones perspectives
Tracking Pixel Contents