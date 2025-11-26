Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta convocada per les obres del tercer edifici a la Pineda d'en Gori a Palamós

SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori portaran a terme una acte dissabte de rebuig i en defensa de l'espai natural

El complex Residencial Cala s'Alguer, construit a la zona nord de la pineda d'en Gori de Palamós.

El complex Residencial Cala s'Alguer, construit a la zona nord de la pineda d'en Gori de Palamós. / ACN

Redacció

Redacció

Palamós

La federació SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori han convocat per un dissabte una protesta davant l'Ajuntament de Palamós com a protesta per les obres de construcció del tercer edifici del complex Residencial Pineda d'en Gori.

L'entitat denuncia la pèrdua d'aquest emblemàtic espai natural a causa de les obres d'un nou edifici que supoarà la construcció de 24 habitatges més. Tindran piscina i se situen en un solar de 2650 metres quadrats.

La protesta està previst a dos quarts d'una del migdia i demanen als assistents que vagin vestits de negre com a símbol de dol.

L'Ajuntament de Palamós va aprovar en Junta de Govern Local el mes d'abril la concessió de la llicències d'obres per a l'últim edifici d'apartaments. S’està pendent encara de resolució del recurs de cassació interposat per Salvem la Pineda d’en Gori, federat a SOSCosta Brava, a les llicències anteriors per dos edificis més. L’alcalde, Lluís Puig, va posar de manifest després de l'aprovació «que a l'Ajuntament de Palamós no li queda cap més remei que donar aquesta llicència».

L'Ajuntament va desestimar la primera sol·licitud de la llicència d'obres, però l'empresa va recórrer i judicialment se'ls va donar la raó.

A l'espai natural s'hi poden construir els tres edificis. SOS Costa Brava va recórre als tribunals, però el 2018 el TSJC va desestimar el recurs.

