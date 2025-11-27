La Bisbal pavimentarà el carreró paral·lel al Puig d’en Vidal per millorar l’itinerari de vianants
Els treballs, amb un cost de 19.948 euros, permetran crear un recorregut segur i continu entre el centre històric i el Pont Vell
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha adjudicat el contracte menor d’obres per pavimentar amb materials naturals un total de 507 metres quadrats del carreró paral·lel al carrer del Puig d’en Vidal, al tram de vianants que discorre per la llera esquerra del Daró fins al Pont Vell, just al costat de la fàbrica cultural Brava Artas. Els treballs, amb un cost de 19.948,04 euros (IVA inclòs), s’executaran durant les tres setmanes vinents i s’han planificat per generar la mínima afectació als usuaris.
Aquesta actuació s’inscriu dins la política municipal de millora dels espais públics i de reforç dels itineraris pensats per a vianants. L’ús de materials naturals respon a la voluntat de rehabilitar i mantenir la infraestructura urbana incorporant criteris de seguretat i accessibilitat. El govern municipal vol recuperar i valorar els espais vinculats al riu Daró, considerat un element identitari de la ciutat.
Amb la nova pavimentació, el consistori preveu millorar la mobilitat i crear un recorregut continu, segur i agradable que connecti el centre històric amb el Pont Vell, un dels monuments més representatius de la Bisbal.
L’alcalde, Òscar Aparicio, ja va anunciar aquesta obra durant la reunió informativa de presentació del projecte de reforma dels carrers Cavallers i Prat de la Riba, celebrada el 20 de novembre al Teatre El Mundial.
