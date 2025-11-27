Els oficis de la mar cobraran vida en una jornada de demostracions en directe a Palamós
Remendadores, pescadors, mestres d’aixa i modelistes navals exhibiran en viu tècniques i estris
El Museu de la Pesca de Palamós acollirà aquest dissabte, 29 de novembre, la 17a edició de la Mostra de Destresa Marinera, una activitat que permet descobrir de prop la diversitat de tècniques, estris i instruments que s’utilitzen en el món de la pesca. La cita se celebrarà d’11 a 13.30 h i serà d’accés gratuït.
La Mostra, organitzada pel mateix museu, ofereix un recorregut viu pel patrimoni marítim, tant material com immaterial, que la gent de mar manté actiu. Al llarg del matí, visitants i curiosos podran veure en directe la feina de remendadores sargint xarxa, pescadors elaborant palangres o mostrant l’art de fer nusos, entolladures i nanses, així com modelistes navals construint maquetes, mestres d’aixa o professionals especialitzats en la confecció de veles.
L’activitat vol apropar al públic les tasques quotidianes de molts oficis tradicionals vinculats al port, exercits tant per professionals en actiu com per jubilats, homes i dones que han format part del teixit marítim de Palamós. A més de poder observar les demostracions, els assistents tindran l’oportunitat de participar en algun dels processos, com el taller de nusos, pensat per aprendre i practicar aquesta habilitat essencial en la navegació.
La Mostra també permetrà entendre com s’elaboren i per a què serveixen molts dels estris que habitualment s’exposen al Museu de la Pesca, oferint una mirada pràctica i vivencial sobre el llegat pesquer del territori.
Com a al·licient final, totes les persones que assisteixin a l’esdeveniment participaran en el sorteig d’una panera de productes gastronòmics de proximitat. Una manera de posar el punt final a una jornada que vol celebrar i preservar el patrimoni marítim de la Costa Brava.
