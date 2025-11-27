Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi de vegetació a Palamós: confinada la zona de Cala Corbs i ja està estabiitzat

Els Bombers hi treballen amb diverses dotacions terrestres i el fort vent pot dificultar-ne l'extinció

Vídeo | Incendi forestal a Palamós

Lluis Armela

Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

Els Bomberstreballen des de poc després de les dotze del migdia en un incendi forestal a Palamós que ha obligat a confinar de forma preventiva la zona de Cala Corbs, on hi ha cases aïllades i els arriba el fum del foc.

Hi tenen destinades 21 dotacions terrestres amb unitats del GRAF (Grup de Recolzamen d'Actuacions Forestals), membres de l'EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) i un helicòpter bombarder. També hi treballen els dos avions de vigilància i atac (AVA) tot i la forta tramuntana que hi ha a la zona.

Imatge de l'incendi de Palamós vist des de l'aire.

Imatge de l'incendi de Palamós vist des de l'aire. / Bombers de la Generalitat

El foc ha començat en una pineda propera a la platja del Castell i la cala Corbs, a l'Espai d'Interès Natural Castell-Cap Roig i segons els Bombers, és una zona de difícil accés que es veu encara més complicada per la tramuntana.

La gran columna de fum és visible des de diversos punts del municipi, alarmant alguns veïns.

Els Bombers inicialment preveien que la forta tramuntana els compliqués l'extinció però finalment, l'incendi ha evolucionat de forma favorable, asseguren i l'han donat per estabilitzat poc després de dos quarts de dues de la tarda. I és que el vent els ha permès aguantar els flancs i per tant contenir l'extensió de les flames. A banda, l'incendi avançava cap a mar.

Protegir habitatges

Els Bombers han prioritzat aquest migdia les descàrregues dels mitjans aeris al flanc dret. I que s'han emplaçat protegint habitatges propers a la zona de l'incendi amb persones confinades a l'interior. Els mitjans terrestres trebalenr el flanc esquerra i finalment, han pogut aguantar els flancs. Tot i això, hi mantenen 21 dotacions, informen cap a tres quarts de dues de la tarda.

A la zona també hi treballa la Policia Local de Palamós, els Mossos d'Esquadra que han tallat els accessos a la zona i el SEM.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

