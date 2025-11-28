Bolca un cotxe a Sant Feliu de Guíxols
La conductora de 63 anys resulta il·lesa
Un cotxe va bolcar aquest dijous a la nit a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar cap a dos quarts d’onze al camí del Butano i van mobilitzar els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, el SEM i els Bombers.
Quan els serveis d’emergència van arribar, la conductora -una dona de 63 anys- es trobava dins del vehicle, però va informar que es trobava bé i no va ser necessària la seva evacuació a cap centre hospitalari. Els Mossos es van fer càrrec de l’atestat.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal