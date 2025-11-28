Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bolca un cotxe a Sant Feliu de Guíxols

La conductora de 63 anys resulta il·lesa

El vehicle bolcat a Sant Feliu.

El vehicle bolcat a Sant Feliu. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Un cotxe va bolcar aquest dijous a la nit a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar cap a dos quarts d’onze al camí del Butano i van mobilitzar els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, el SEM i els Bombers.

Quan els serveis d’emergència van arribar, la conductora -una dona de 63 anys- es trobava dins del vehicle, però va informar que es trobava i no va ser necessària la seva evacuació a cap centre hospitalari. Els Mossos es van fer càrrec de l’atestat.

TEMES

Tracking Pixel Contents