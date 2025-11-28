Calonge i Sant Antoni incrementa un 66% les inversions per al 2026
Un dels projectes principals és la reconversió de l'edifici de l'antic banc Banesto en un equipament municipal i una inversió de gairebé un milió d'euros
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar ahir al vespre un pressupost per al 2026 de 33.635.427, un increment del 8,6% respecte aquest any i amb una xifra de 3.836.716 euros en inversions, un 66% més que el 2025. La principal inversió és la reconversió del banc Banesto en un equipament municipal amb un projecte en el qual s'hi destinaran 938.000 euros.
El document va rebre el suport de l’equip de govern —format per Junts, PSC, Avancem, Guanyem, PP i Tots pel Poble— mentre que ERC i SOM-CISA hi van votar en contra.
L'edifici del banc Banesto, al carrer de la Rutlla es serà la seu de l’àrea de Cultura i altres serveis del consistori.
Un altre projecte rellevant és l’inici de la gestió urbanística de la urbanització Font del Lleó, amb 800.000 euros assignats. Aquesta actuació busca avançar cap a la recepció de la urbanització per part del consistori i inclou el desviament d’una canonada finançada a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Millores arxa d'aigua
Les millores en les xarxes d’aigua i clavegueram rebran 341.000 euros, amb especial atenció a la renovació d’equipaments per augmentar l’eficiència i la sostenibilitat.
També s’han reservat 175.000 euros per climatitzar i millorar l’eficiència energètica de diverses sales museïtzades del Castell de Calonge – Espai Gavarres, així com 100.000 euros per reforçar la seguretat de la deixalleria municipal.
Altres inversions destacades inclouen els 69.000 euros per a obres a la comissaria de Policia Local —principalment un nou cobert amb plaques solars—, 60.000 euros per a l’enderrocament de la font de la plaça Otívar i la renaturalització de l’espai, 39.000 euros per a la compra definitiva de la gespa del camp de futbol de Sant Antoni i 20.000 euros per adquirir dues escúters elèctriques per a la Policia Local.
Pel que fa al deute viu, la previsió a 31 de desembre de 2026 és de 9.451.979,75 euros. Aquest import representa un nivell d’endeutament del 30,77%, molt per sota del límit legal permès, fixat en el 110%.
