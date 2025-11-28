Carme Viñas, candidata d’ERC a l’alcaldia de Calonge i Sant Antoni per al 2027
Ha estat escollida per unanimitat per la militància local en una assemblea
Carme Viñas serà la candidata d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Calonge i Sant Antoni a les eleccions municipals del 2027. L’actual regidora republicana ha estat escollida per unanimitat per la militància local en una assemblea celebrada aquest dijous al vespre.
Viñas ha assegurat que el seu principal objectiu és obrir “una nova etapa” al municipi, després de dècades d’un model d’alcaldia que considera “acomodat” i més centrat en interessos personals que no pas en les necessitats del conjunt del poble. En aquest sentit, aposta per un canvi de rumb i per impulsar un projecte que posi “al centre les persones que viuen al municipi durant tot l’any”, amb especial èmfasi en combatre la massificació estacional i prioritzar el benestar dels més de 12.000 residents.
La candidata republicana es compromet a treballar “colze a colze” amb l’equip i amb tots els veïns i veïnes que vulguin un canvi, defensant una política de carrer que reforci la confiança, la cohesió i la fortalesa del poble. Segons ha afirmat, el seu objectiu no és “fer soroll”, sinó consolidar “una alternativa seriosa, valenta i preparada per governar Calonge i Sant Antoni des de la proximitat i el compromís amb el bé comú”.
Carme Viñas compta amb una trajectòria política extensa. Ha estat regidora a l’oposició entre el 2015 i el 2019, i de nou del 2020 fins ara. El 2019 va assumir les àrees d’Urbanisme i Gestió Econòmica. Mare de dos fills i amb gairebé trenta anys d’experiència en gestió d’empreses, ha participat activament en diverses entitats locals i en les associacions de famílies d’alumnes del municipi.
