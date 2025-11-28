Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
El sinistre ha obligat a excarcerar el xofer i a interrompre la circulació a la GI-642 durant les tasques d’emergència
Un home ha resultat ferit de gravetat aquesta tarda en un accident que ha implicat un camió i una ambulància a la GI-642, a Gualta. L’avís s’ha rebut a dos quarts de tres de la tarda i, en arribar, els serveis d’emergència han trobat el vehicle sanitari amb el conductor atrapat a l’interior.
Fins al punt s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han efectuat les maniobres d’excarceració per poder retirar-lo de la cabina. Un cop estabilitzat, el SEM ha activat un helicòpter medicalitzat, que l’ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Segons les fonts consultades, el vehicle no pertanyia al SEM i no feia cap servei assistencial en aquell moment.
Arran del xoc, la carretera ha quedat bloquejada en els dos sentits fins que s’han completat les tasques de rescat i la retirada dels vehicles. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències per aclarir les circumstàncies del sinistre i han gestionat les desviacions mentre la via estava inoperativa.
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?