Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta

El sinistre ha obligat a excarcerar el xofer i a interrompre la circulació a la GI-642 durant les tasques d’emergència

Imatge del xoc a Gualta.

Imatge del xoc a Gualta. / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Gualta

Un home ha resultat ferit de gravetat aquesta tarda en un accident que ha implicat un camió i una ambulància a la GI-642, a Gualta. L’avís s’ha rebut a dos quarts de tres de la tarda i, en arribar, els serveis d’emergència han trobat el vehicle sanitari amb el conductor atrapat a l’interior.

Fins al punt s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han efectuat les maniobres d’excarceració per poder retirar-lo de la cabina. Un cop estabilitzat, el SEM ha activat un helicòpter medicalitzat, que l’ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Segons les fonts consultades, el vehicle no pertanyia al SEM i no feia cap servei assistencial en aquell moment.

Arran del xoc, la carretera ha quedat bloquejada en els dos sentits fins que s’han completat les tasques de rescat i la retirada dels vehicles. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències per aclarir les circumstàncies del sinistre i han gestionat les desviacions mentre la via estava inoperativa.

