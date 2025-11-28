Francesc Puig renuncia a encapçalar la candidatura de Junts a Torroella de Montgrí-l'Estartit el 2027
El partit iniciarà ara el procés per definir qui serà el nou cap de llista
Francesc Puig i Bagué ha comunicat que no repetirà com a alcaldable de Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí – l'Estartit en les eleccions municipals previstes per al maig de 2027. L’anunci posa fi al seu paper al capdavant del projecte local de la formació, que va liderar també en els comicis de 2023.
Puig va ser regidor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí entre el 2003 i el 2019. Durant la seva primera etapa al consistori, va formar part de l’equip de govern durant nou anys i va passar set més a l’oposició. Al llarg del seu recorregut municipal, va assumir responsabilitats en àrees com Promoció Econòmica, Cultura i Festes, Joventut, Món Rural, Mobilitat i Turisme. Professionalment, ha estat vinculat majoritàriament al sector del comerç.
En anunciar la seva decisió, Puig ha expressat el seu agraïment “a l’equip, la militància i la ciutadania”, i ha destacat que aquesta segona etapa a l’Ajuntament li ha permès “seguir aportant el meu granet de sorra a millorar la vida dels nostres veïns i treballar per fer créixer el nostre municipi”.
La presidenta de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, ha volgut reconèixer la tasca de Puig, subratllant el seu “compromís amb el projecte municipalista de Junts” i la seva “dedicació i coneixement del municipi i les seves necessitats”.
El partit iniciarà ara el procés per definir qui serà el nou cap de llista per al 2027, amb l’objectiu de presentar una candidatura “sòlida i preparada” per continuar defensant els interessos del municipi amb “il·lusió i responsabilitat”.
