Les entitats de discapacitat intel·lectual del Baix Empordà reclamen més recursos
S'ha organitzat un acte reivindicatiu i festiu a la Nau dels 50 metres de Palamós el Dia Internacional de la Discapacitat
Alerten, entre altres aspectes, d'una manca d’infraestructures que es fa especialment evident en el dèficit d’habitatge social protegit adaptat
Les entitats de discapacitat del Baix Empordà —AFATRAM, Fundació Vimar, El Trampolí, Associació Castell, Escola Els Àngels, CET Tramuntana i Associació Pots—reclamen més recursos i suports per a les persones amb discapacitat i les seves famílies. En total, al Baix Empordà hi viuen 11.715 persones amb discapacitat certificada, de les quals 2.172 tenen discapacitat intel·lectual, 1.499 conviuen amb una malaltia mental i 286 presenten pluridiscapacitat.
Amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat, el 3 de desembre, les entitats han organitzat un acte reivindicatiu i festiu a la Nau dels 50 metres de Palamós, amb el suport de l’Ajuntament. L’acte inclourà activitats des de les 10 del matí —com un taller de fitness adaptat, dansa-teràpia i un esmorzar popular— i culminarà a les 12 h amb la lectura d’un manifest, seguida d’un espectacle musical a càrrec de Kris Ray.
El manifest denuncia una manca d’infraestructures que es fa especialment evident en el dèficit d’habitatge social protegit adaptat. Les entitats també alerten que els processos de valoració de la dependència són massa lents, generant incertesa i saturació en les famílies que esperen resolucions essencials per accedir a serveis i prestacions.
Un dels punts més crítics és la transició de l’etapa escolar a la vida adulta: molts joves amb discapacitat que finalitzen l’escolarització als 21 anys queden sense plaça en els serveis d’ocupació diürna, fet que els deixa sense opcions d’acompanyament i desenvolupament personal. A aquesta situació s’hi afegeix que només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual té accés al mercat laboral.
Les entitats també posen el focus en la situació dels professionals del sector, que perceben salaris un 30% inferiors als d’altres àmbits sociosanitaris segons l’actual concert i conveni. Consideren que aquesta precarietat cronificada posa en risc la qualitat de l’atenció i la continuïtat dels serveis.
El paper de les famílies
El manifest destaca el rol imprescindible de les famílies, que sovint assumeixen la cura diària amb dedicació però també amb preocupació pel futur, especialment quan elles ja no puguin tenir cura dels seus fills o familiars amb discapacitat.
Per tot plegat, les entitats fan una crida a les administracions perquè incrementin els recursos i reforcin les polítiques socials amb més capacitat decisòria al territori. També demanen als partits polítics que aprovin la Llei dels instruments de provisió, destinada a blindar el sector davant models mercantilistes i garantir la qualitat dels serveis.
Finalment, apel·len a la societat perquè s’impliqui i es sensibilitzi amb la realitat i les necessitats del col·lectiu, recordant que la inclusió és una responsabilitat compartida.
L’acte del 3 de desembre vol ser, alhora, una jornada de celebració, reivindicació i comunitat, per continuar avançant cap a un territori més just i inclusiu.
