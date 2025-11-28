Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'incendi de Palamós afecta 4,3 hectàrees i s'hauria iniciat arran de la caiguda d'un suport elèctric

Els Bombers continuen treballant sobre el terreny per rematar les tasques d’extinció i donar el foc per extingit

Un agent rural a la zona d'inici del foc on va caure el suport elèctric a Palamós / Agents Rurals

Eva Batlle

Palamós

L’incendi declarat dijous al migdia a Palamósha afectat unes 4,3 hectàrees de terreny forestal, segons les dades provisionals. El foc, agreujat per la tramuntana que bufava a la zona, s’hauria originat, segons els Agents Rurals, que s'encarreguen de les tasques d'investigació de l'origen, per la caiguda d’un suport elèctric d’una línia que travessa l’indret.

Vídeo | Imatges aèries de l'incendi forestal de Palamós

Vídeo | Imatges aèries de l'incendi forestal de Palamós

Redacció

El foc forestal va obligar a confinar la zona de Cala Corbs i la barraca d’en Dalí, un sector amb habitatges dispersos situats a prop de la platja del Castell de Palamós.

Els Bombers, que ja van donar el foc per controlat dijous cap a les cinc de la tarda, continuen treballant sobre el terreny —després d’arribar a desplegar-hi fins a 22 dotacions terrestres i tres mitjans aeris— per rematar les tasques d’extinció i donar-lo per extingit en les pròximes hores.

Un agent rural a la zona d'inici del foc on va caure el suport elèctric a Palamós / Agents Rurals

