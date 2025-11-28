L'incendi de Palamós afecta 4,3 hectàrees i s'hauria iniciat arran de la caiguda d'un suport elèctric
Els Bombers continuen treballant sobre el terreny per rematar les tasques d’extinció i donar el foc per extingit
L’incendi declarat dijous al migdia a Palamósha afectat unes 4,3 hectàrees de terreny forestal, segons les dades provisionals. El foc, agreujat per la tramuntana que bufava a la zona, s’hauria originat, segons els Agents Rurals, que s'encarreguen de les tasques d'investigació de l'origen, per la caiguda d’un suport elèctric d’una línia que travessa l’indret.
El foc forestal va obligar a confinar la zona de Cala Corbs i la barraca d’en Dalí, un sector amb habitatges dispersos situats a prop de la platja del Castell de Palamós.
Els Bombers, que ja van donar el foc per controlat dijous cap a les cinc de la tarda, continuen treballant sobre el terreny —després d’arribar a desplegar-hi fins a 22 dotacions terrestres i tres mitjans aeris— per rematar les tasques d’extinció i donar-lo per extingit en les pròximes hores.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe