Funeral simbòlic a Palamós per la destrucció de la Pineda d'en Gori

Els manifestants denuncien la pèrdua d’un espai natural emblemàtic i el pes dels interessos econòmics en les decisions municipals

L'acte que s'ha portat a terme de rebuig a les obres.

Redacció

Palamós

Vestits de negre i en silenci, mig centenar llarg de persones han participat aquest migdia en un funeral simbòlic a Palamós per denunciar la desaparició de la Pineda d’en Gori, arran de l’inici de les obres del tercer bloc d’apartaments previst a la zona. El projecte contempla la construcció d’un edifici de 24 habitatges amb piscina en una parcel·la de 2.650 m² situada al litoral.

La protesta, convocada per SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d’en Gori, ha començat davant de la pineda afectada i ha continuat amb una marxa fúnebre pel carrer Major fins a l’Ajuntament. Els participants, tots de negre, han recreat l’ambient d’un enterrament per simbolitzar la “mort” d’un espai natural que consideren insubstituïble.

A la plaça, els organitzadors han llegit un manifest satíric en què han criticat amb duresa la gestió municipal i les polítiques que, segons les entitats, permeten la degradació continuada del litoral. El text, carregat d’ironia, assenyalava els interessos econòmics que –afirmen– condicionen les decisions urbanístiques i reclamava “recuperar la dignitat col·lectiva i defensar el bé comú”.

Amb aquesta acció, les entitats ecologistes han volgut visibilitzar el rebuig ciutadà al nou desenvolupament urbanístic i alertar del “model de creixement que sacrifica trams sencers de costa per a noves promocions privades”. Recorden que la Pineda d’en Gori és un espai “estimadíssim i fràgil” i que la seva desaparició representa “un símbol dolorós d’un problema estructural”.

La concentració s’ha tancat amb un minut de soroll i el crit compartit que ha ressonat repetidament davant del consistori: «Mori el mal govern i visqui la Costa Brava!».

