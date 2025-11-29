Projecten un parc solar a Torrent de la mida de 17 camps de futbol
L'Ajuntament ha presentat al·legacions perquè considera que el lloc més idoni no és un micropoble sense serveis de poc més de 170 habitants
Una empresa privada projecta una planta fotovoltaica amb unes dimensions equivalents a 17 camps de futbol, a Torrent, un municipis amb poc més de 170 habitants. L'ajuntament es mostra a favor de les energies renovables, però ha presentat al·legacions perquè considera que un micropoble sense serveis no és el lloc més idoni. A més, suposaria perdre una gran extensió de terreny agrícola d'especial protecció.
La Generalitat ha sotmès a informació pública la instal·lació d'aquesta planta de 5 MW. El període d'al·legacions acabava el 25 de novembre. Tindrà una superfície de deu hectàrees i una altura prevista d’uns dos metres de la infraestructura.
El projecte l’impulsa l’empresa Solar GAEU 1009 S.L al paratge de La Bruguera amb gairebé 9000 mòduls fotovoltaics.
El visor ambiental de les energies renovables de la Generalitat de Catalunya mostra la situació del futur parc i les dimensions, gairebé les mateixes que tot el nucli de Torrent.
L’alcalde, Josep Mª Ros, deixa clar primer que no estan en contra de les energies renovables i apunta que des del muncipi porten a terme diverses accions com la creació d’una comunitat energètica local i el fet que disposen d'una electrobenzinera. També recorda que van estar a favor de la instal·lació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a Torrent perquè és del Consorci d’Aigües de la Costa Brava i perquè distribueix aigua potable en alta al municipi.
En canvi, apunta l’alcalde, «això és una empresa privada, que farà una planta per distribuir a tot Catalunya i a saber si fora». En les al·legacions han apuntat la necessitat de situar-se en altres llocs més idonis com a tocar de polígons.
Ros constata que «en aquest entorn no toca, perquè afecta la nostra identitat, nosaltres no tenim serveis, ni biblioteca, ni polígons, no tenim escoles ni botigues, aquest és el nostre valor afegit, som un micropoble perquè ara vinguin a posar una planta d’aquestes característiques».
Falta de transparència
També critica la falta de transparència de la Generalitat. Des del 2019 la llei li permet atorgar les llicències i això fa que no calgui informar-ne prèviament als municipis, diu Ros. Quan han buscat la informació, s’han trobat amb traves.
La planta se situa just a tocar el nucli en un poble que té vuit quilòmetres quadrats. A més, es tracta de camps agrícoles que actualment es conreen que estan qualificats com a sòl de protecció especial. El municipi està preocupat per les dimensions i l'impacte que comportarà al municipi.
La Generalitat treballa en l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (PLATER), l’instrument que ha de regular l’ordenació i implantació de les energies renovables i els equipaments associats a Catalunya, tenint en compte criteris ambientals, agrícoles, socials, culturals i tècnics. Aquesta setmana s'ha presentat a alcaldes de la Selva. Des de Torrent creuen que s'estan intentant agilitzar tramitacions de projectes que creuen que no encaixaran en el pla territorial.
