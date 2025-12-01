El Baix Empordà desenvolupa un cribratge per detectar el VIH en persones que presenten símptomes
El programa s'ha posat en marxa aquest any per impulsar el diagnòstic precoç
Des de mitjans de març, s’ha implantat un nou cribratge de VIH a pacients que acudeixen al servei d’urgències de l’hospital de Palamós i presenten símptomes o patologies relacionades amb el virus.
Quan un pacient arriba al servei d’urgències i presenta una situació compatible d’infecció per VIH (per exemple, infecció de transmissió sexual, síndrome mononucleòsica, herpes zòster, pneumònia en persones menors de 65 anys, etc), es planteja la sol·licitud de serologia de VIH, sempre amb el seu consentiment. Si la prova surt positiva, la persona és informada al mateix servei d’urgències o per algun membre del grup quan es fa de rutina i ja s’enllaça directament a la unitat d’infeccioses de l’hospital per començar el tractament i fer el seguiment necessari.
Des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, principal proveïdor de Salut de la comarca, afirmen adherir-se al projecte VIHgila que va néixer a Catalunya, impulsat per professionals de diversos hospitals catalans (com el Parc Taulí, l’Hospital del Mar, l’Hospital de Bellvitge o l’Hospital de Sant Pau) amb el suport de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE).
Actualment s’aplica en serveis d’urgències d’hospitals de Catalunya, tant de la xarxa pública com concertada amb l’objectiu de millorar el diagnòstic precoç del VIH. En aquests moments són 30 ja els hospitals catalans que realitzen aquest cribratge.
A través del web VIHgila, els diferents hospitals reporten setmanalment dades com el nombre de proves realitzades, els resultats positius o el motiu de consulta, entre altres que permeten fer un seguiment global a nivell català gairebé a temps real.
A partir d’aquest mes, les pantalles dels nostres centres inclouen 5 preguntes d’autotest sobre factors de risc relacionats, perquè cada persona pugui valorar la seva situació i acudir a admissions per demanar realitzar-se el test de VIH.
Dia Mundial contra la Sida
Cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial contra la Sida, una jornada dedicada a augmentar la conscienciació sobre el VIH i a mostrar suport a les persones que viuen amb el virus.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i ONUSIDA, té com a objectiu promoure la prevenció, el diagnòstic precoç i l’accés universal al tractament antiretroviral, així com combatre l’estigma i la discriminació associats al VIH.
Els impulsors del projecte VIHgila al nostre centre són Arantxa Mera, metgessa internista; Amèlia Fernàndez, metgessa del servei d’urgències; Nati Ortells, infermera del servei d’urgències; Laura Moretó, metgessa internista; Susanna Plaja, infermera de la Unitat Mèdica Ambulatòria (UMA); Natàlia Claver, cap del servei de laboratori; i José Marchena, metge internista.
