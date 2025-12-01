Begur aprova un pressupost de 18,6 milions d'euros i 896.000 en inversions
L'Ajuntament avançarà en projeces com els equipaments de la Font de Baix
El Ple de l’Ajuntament de Begur ha aprovat inicialment un pressupost per al 2026 de 18.663.218,74 euros, un 0,81% més que l’exercici anterior. El document inclou també les bases d’execució i la plantilla de personal i, segons el govern municipal, reforça la contenció de la despesa i la sostenibilitat financera sense increments de la pressió fiscal. Incorpora gairebé nous cents mil euros en inversions reals ja compromesos. Tot i això, s'espera tirar endavant el projecte de la Font de Baix, xifrat en 2,6 milions.
L’alcaldessa, Maite Selva, va destacar que es tracta de “l’eina més important per planificar i gestionar l’acció de govern” i que respon al compromís amb “una gestió responsable, equilibrada i pensada per donar resposta a les necessitats reals del municipi”. En la mateixa línia, el regidor d’Hisenda, Andreu Peñalver, va remarcar que no és “un pressupost expansiu, sinó de responsabilitat, orientat a acabar allò que ja està en marxa”, i fet “pensant en Begur i en la seva gent”.
Ingressos i finançament
Els ingressos es distribueixen principalment en 6,85 milions d’euros d’impostos directes —que creixen per ampliació de les bases imposables, sense modificar tipus— i 4,49 milions en taxes i preus públics, entre les quals destaca el nou model de taxa justa de residus en compliment de la Llei 7/2022.
El pressupost incorpora també una possible operació de crèdit de 3,7 milions, que només es formalitzarà si la liquidació del 2025 presenta estalvi net positiu. La resta d’ingressos provenen d’impostos indirectes (1,2 M€), transferències corrents (2 M€), ingressos patrimonials (330.000 €) i transferències de capital (76.000 €).
Despesa i inversions previstes
El capítol de personal puja fins als 425.960,98 euros (+4,38%) per actualitzacions retributives i adaptacions de plantilla, mentre que la despesa corrent baixa un 2,23% fins als 458.850 euros gràcies a reorganitzacions tècniques. Les inversions sumen 896.745,33 euros, destinades sobretot a actuacions que ja estan en marxa.
Entre les inversions més destacades per al 2026 hi figuren:
- Projecte de la Font de Baix – 2,6 M€
- Vestidors del camp de futbol – 717.950,33 €
- Inversions Next Generation en turisme – 90.000 €
- Actuacions a Mas Prats i carrer Atzavara
- Sa Bassa Morta (finançada al 100% per execució subsidiària)
- Asfaltatges ja adjudicats – 200.000 €
- Renovació de la deixalleria – 140.000 €
- Adequació de les càmeres de la policia – 56.000 €
El consistori preveu que, un cop finalitzades les actuacions ja compromeses, la despesa en inversions disminueixi en els pròxims exercicis, fet que contribuiria a reforçar l’equilibri financer.
Tramitació
El pressupost incorpora també la plantilla de personal, amb el detall de funcionaris, interins i laborals, i les adaptacions necessàries per garantir el funcionament dels serveis municipals.
El document es trobarà en exposició pública durant quinze dies hàbils. Si no es presenten al·legacions, quedarà aprovat definitivament i entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
