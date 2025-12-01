Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell reprèn el nou contracte de residus després de la desestimació del recurs

El Tribunal Català de Contractes avala l’adjudicació i permet activar un servei renovat, amb més recursos, nova maquinària i l’ampliació del porta a porta a més de 5.200 habitatges

El nou contracte entrarà en vigor el 15 de gener.

Redacció

Palafrugell

L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat reprendre el desplegament del nou contracte de recollida de residus, neteja viària i del front litoral, així com la gestió de la deixalleria, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi desestimat el recurs presentat contra l’adjudicació. El tribunal ha resolt a favor de les argumentacions de l’Ajuntament, fet que permet desbloquejar el procés i avançar en la implantació del servei, que gestionarà l’empresa guanyadora de la licitació, GBI Paprec SA.

El nou contracte entrarà en vigor el 15 de gener, amb un desplegament progressiu. Segons el consistori, el servei suposarà un increment de recursos, la renovació de la maquinària i dels contenidors, i una ampliació del model de recollida porta a porta, tant en l’àmbit domèstic com comercial. Aquest sistema arribarà fins a 5.204 habitatges de la Vila i de Llofriu.

L’Ajuntament destaca que el servei actual havia quedat “insuficient” davant les necessitats del municipi, i defensa que el nou model permetrà una recollida “més eficient, moderna i adaptada”. Entre les novetats hi ha nous contenidors, vehicles renovats i més presència de neteja manual i mecanitzada durant tot l’any, incloses les tardes. També es crearan punts nets o àrees d’emergència 24 hores i zones d’aportació de residus amb accés mitjançant targeta.

Pel que fa al litoral, es renovaran totes les bateries de contenidors de les platges i es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar el bon ús dels serveis. El contracte incorpora, a més, la subcontractació d’un centre de treball social per a tasques de neteja i manteniment de contenidors, així com altres serveis tècnics complementaris sense cost afegit per al consistori.

Des del govern local s’adverteix que hi haurà un període transitori en què la nova adjudicatària aplicarà les millores a mesura que disposi de tot el material i de la nova operativa. El consistori es compromet a informar la ciutadania amb antelació sobre les modificacions que afectin la recollida i la neteja.

El calendari d’implantació s’ha redefinit conjuntament amb l’empresa adjudicatària per ajustar-lo al traspàs de serveis entre l’empresa sortint i la nova contractista, així com a la reorganització tècnica del model.

