Pals aprova un pla especial per a protegir masies i cases rurals
L'Ajuntament aplica una suspensió temporal de les llicències
L'Ajuntament de Pals ha aprovat un pla inicialment per a la protecció de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. L'objectiu és garantir la preservació d'aquest patrimoni integrat per edificacions d'alt valor arquitectònic, històric, paisatgístic, mediambiental o social. S'aplica una suspensió temporal de llicències de dos anys.
El document detalla i classifica les masies i cases rurals del terme municipal que, per les seves característiques i singularitats, requereixen mesures específiques de protecció. Amb aquest pla, el consistori pretén assegurar la conservació d’aquestes construccions tradicionals i regular-ne els possibles usos i intervencions futures.
L’expedient s’exposarà al públic durant 45 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a dos diaris d’àmplia difusió municipal, així com al tauler d’anuncis —físic i electrònic— i al Portal de Transparència de l’Ajuntament. Durant aquest període, qualsevol persona interessada podrà consultar la documentació i presentar al·legacions, suggeriments o informes.
Paral·lelament, es demanaran els informes preceptius als organismes competents en matèria sectorial, que disposaran d’un mes per emetre’ls, i s’obrirà un tràmit d’audiència als ajuntaments limítrofs perquè puguin formular les observacions que considerin oportunes.
L’acord del Ple incorpora també la suspensió temporal, per un període de dos anys, de la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de l’atorgament de diverses llicències —entre elles, les d’edificació, rehabilitació o canvi d’ús— en els àmbits afectats pel futur catàleg.
La mesura pretén evitar actuacions que puguin contradir les determinacions del pla mentre es completa la seva tramitació. En queden exemptes les obres de simple reparació i les de caràcter provisional en edificis existents.
Amb aquest pas, Pals avança en la protecció del seu patrimoni rural i en la definició d’un model territorial que vol preservar la identitat del paisatge empordanès.
