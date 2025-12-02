El Consell del Baix Empordà mostra als joves els oficis amb demanda
Una campanya pretén donar oportunitats al jovent alhora i respondre a la necessitat de les empreses a trobar determinats perfils professionals
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha portat a terme la campanya “Oficis amb futur”, una iniciativa destinada a donar visibilitat i prestigi als oficis qualificats que contribueixen al desenvolupament econòmic de la comarca. El projecte, liderat per l’Àrea de Promoció Econòmica, vol connectar els joves amb les oportunitats laborals existents i reforçar el teixit de talent local.
La campanya neix amb la voluntat de respondre a les dificultats de les empreses per trobar professionals formats i, al mateix temps, oferir orientació als joves que no identifiquen itineraris formatius ajustats al que demana el mercat laboral. L’objectiu final és generar vocacions en sectors amb projecció i ajudar a reduir l’abandonament escolar.
“Oficis amb Futur” posa el focus en nou sectors professionals: construcció, indústria i manteniment, fusteria, agroalimentari, atenció a persones en situació de dependència, restauració i artesania, arts escèniques i economia blava. El projecte també vol contribuir al relleu generacional i trencar tòpics i barreres de gènere que encara condicionen l’accés a determinades professions.
En l’acte de presentació, representants del sector econòmic i empresarial del Baix Empordà, van donar a conèixer una exposició itinerant que visitarà centres educatius, ajuntaments i espais joves de la comarca. També es va projectar una nova sèrie de vídeos protagonitzats per professionals locals, en la qual han participat més de trenta empreses i agents del territori.
La vicepresidenta primera i consellera de Promoció Econòmica, Glòria Marull, va posar de manifest que“el futur del Baix Empordà s’escriu amb ofici, amb vocació i amb col·laboració”. Des de Promoció Econòmica han remarcat que la clau no és només preguntar-se per què s’impulsa aquesta campanya, sinó “què passa quan una comarca té oportunitats però no té qui les pugui aprofitar”.
El projecte forma part de l’estratègia del Consell Comarcal per enfortir l’economia local i complementa altres iniciatives com el Saló dels Oficis i les Professions. La campanya està subvencionada per Projectes Singulars de la Diputació de Girona i compta amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així com la col·laboració dels ajuntaments de la xarxa de promoció econòmica comarcal.
