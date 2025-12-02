Dos ferits en un xoc frontal a Palamós
Han patit diverses contusions arran de l'accident
Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a Palamós.
El sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts de set al carrer de la Font i ha consistit en un xoc frontal entre dos turismes.
La Policia Local de Palamós, els Bombers i el SEM han intervingut en l’accident. En arribar al lloc, els serveis d’emergència han trobat els dos ocupants fora dels vehicles. Els afectats presentaven diverses contusions al cap i a les extremitats, entre altres lesions.
Després d’una primera valoració sanitària, els efectius del SEM els han traslladat a l’Hospital Comarcal de Palamós amb ferides de poca consideració, segons han informat els Bombers.
La Policia Local s’ha encarregat de regular el trànsit i d’aixecar l’atestat corresponent.
