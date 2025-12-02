Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en un xoc frontal a Palamós

Han patit diverses contusions arran de l'accident

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a Palamós.

El sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts de set al carrer de la Font i ha consistit en un xoc frontal entre dos turismes.

La Policia Local de Palamós, els Bombers i el SEM han intervingut en l’accident. En arribar al lloc, els serveis d’emergència han trobat els dos ocupants fora dels vehicles. Els afectats presentaven diverses contusions al cap i a les extremitats, entre altres lesions.

Després d’una primera valoració sanitària, els efectius del SEM els han traslladat a l’Hospital Comarcal de Palamós amb ferides de poca consideració, segons han informat els Bombers.

La Policia Local s’ha encarregat de regular el trànsit i d’aixecar l’atestat corresponent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents