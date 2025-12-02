Palamós instal·la 70 panells solars a l'Espai del Peix al port
La instal·lació fotovoltaica permetran generar bona part del consum elèctric habitual
L'Ajuntament de Palamós ha instal·lat plaques fotovoltaiques a l'Espai del Peix. L'actuació ha inclòs la renovació d’electrodomèstics per models d’alta eficiència. El projecte, que té un cost total de 108.346,90 euros finançats pel Grup d’Acció Local Pesquer – Costa Brava (GALP), permetrà reduir fins a 25 tones anuals les emissions de CO₂ de l’equipament.
En total s’han col·locat 70 panells solars a la coberta de l’edifici de la llotja del port, on s’ubica el centre. Aquests panells generen 40 kW d’energia verda que cobriran bona part del consum elèctric habitual, principalment vinculat als aparells de cuina, la climatització i la il·luminació.
La mesura s’ha completat amb la substitució de diversos electrodomèstics, alguns amb més de 14 anys d’ús, per equips moderns i de menor consum, com neveres, congeladors, un forn, una placa d’inducció, un abatidor de temperatura, un rentaplats i un nou sistema d’extracció de fums.
A més de les actuacions energètiques, el projecte ha permès habilitar una nova zona de treball adaptada per a persones amb mobilitat reduïda que utilitzen cadira de rodes, millorant així l’accessibilitat i la inclusió dins l’equipament.
L’Espai del Peix, inaugurat el 2011 i situat al port de Palamós, ocupa 280 metres quadrats i té capacitat per a unes 110 persones. Des d’aquest espai, la Fundació Promediterrània impulsa un projecte cultural que converteix l’equipament en un centre d’interpretació del port i la pesca, una aula gastronòmica i un espai de degustació del producte fresc de Palamós.
La seva ubicació privilegiada permet observar l’arribada del peix i seguir el procés de subhasta a través d’una gran vidriera que evita interferir en l’activitat pesquera.
Amb aquestes noves millores, l’Espai del Peix reafirma la seva voluntat de fomentar la sostenibilitat no només en l’àmbit de la pesca i el consum responsables, sinó també en la gestió diària del propi equipament.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La condemna a Jordi Pujol
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Consulta el balanç de criminalitat dels 10 municipis més poblats de les comarques de Girona