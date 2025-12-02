Primera reunió al Baix Empordà per impulsar l'economia blava
La trobada servirà per cooperar en els projectes estratègics impulsats entre actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector marítim
El Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada del Grup d’Acció Col·laborativa (GAC) d’economia blava del Baix Empordà. La sessió ha reunit els principals actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector, com empreses i entitats vinculades amb la industria nàutica, la pesca, el coneixement científic, les activitats de lleure i esportives. La trobada servirà per cooperar en els projectes estratègics impulsats entre actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector marítim
Durant la sessió celebrada el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès va recordar els antecedents i treballs previs que han fet possible la constitució d’aquest espai de coordinació. El president va subratllar que el GAC neix amb la voluntat de reforçar la competitivitat i la sostenibilitat del litoral empordanès, destacant que les trobades han de servir per “fer realitat aquells projectes que ens permetin convertir-nos en un referent del sector de l’Economia Blava a l’Europa Mediterrània”.
La iniciativa vol fomentar la col·laboració entre administracions, agents econòmics i entitats del territori per desenvolupar projectes innovadors relacionats amb el mar, la pesca, el turisme sostenible i la preservació dels ecosistemes costaners.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La condemna a Jordi Pujol
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Consulta el balanç de criminalitat dels 10 municipis més poblats de les comarques de Girona