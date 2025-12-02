Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera reunió al Baix Empordà per impulsar l'economia blava

La trobada servirà per cooperar en els projectes estratègics impulsats entre actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector marítim

Assistents a la primera trobada per avançar en projectes d'economia blava.

Assistents a la primera trobada per avançar en projectes d'economia blava. / Consell Comarcal del Baix Empordà

Redacció

La Bisbal d'Empordà

El Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada del Grup d’Acció Col·laborativa (GAC) d’economia blava del Baix Empordà. La sessió ha reunit els principals actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector, com empreses i entitats vinculades amb la industria nàutica, la pesca, el coneixement científic, les activitats de lleure i esportives. La trobada servirà per cooperar en els projectes estratègics impulsats entre actors públics i privats de la comarca relacionats amb el sector marítim

Durant la sessió celebrada el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès va recordar els antecedents i treballs previs que han fet possible la constitució d’aquest espai de coordinació. El president va subratllar que el GAC neix amb la voluntat de reforçar la competitivitat i la sostenibilitat del litoral empordanès, destacant que les trobades han de servir per “fer realitat aquells projectes que ens permetin convertir-nos en un referent del sector de l’Economia Blava a l’Europa Mediterrània”.

La iniciativa vol fomentar la col·laboració entre administracions, agents econòmics i entitats del territori per desenvolupar projectes innovadors relacionats amb el mar, la pesca, el turisme sostenible i la preservació dels ecosistemes costaners.

