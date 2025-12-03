Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cremen dos contenidors al passeig marítim de l'Estartit

No s'han lamentat més danys

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

L'Estartit

Els Bombers han intervingut aquesta matinada de dimecres en un incendi de contenidors a l’Estartit.

Una dotació s’ha mobilitzat cap a tres quarts de quatre i, en arribar al lloc, ha trobat dos contenidors de deixalles totalment en flames.

Els efectius han extingit el foc ràpidament i han evitat que s’estengués i causés danys en el mobiliari urbà o en vehicles de la zona.

