Cremen dos contenidors al passeig marítim de l'Estartit
No s'han lamentat més danys
Els Bombers han intervingut aquesta matinada de dimecres en un incendi de contenidors a l’Estartit.
Una dotació s’ha mobilitzat cap a tres quarts de quatre i, en arribar al lloc, ha trobat dos contenidors de deixalles totalment en flames.
Els efectius han extingit el foc ràpidament i han evitat que s’estengués i causés danys en el mobiliari urbà o en vehicles de la zona.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un motorista de 35 anys, en estat molt greu a l'UCI després d'un accident a Maçanet
- Íñiguez: 'No toleraré, i menys a casa, certes decisions ni certa manera de parlar-me al límit de la provocació