Instal·len un nou sistema de boies oceanogràfiques al cap de Creus i al Montgrí per al seguiment marí
Incorporen diversos sensors capaços de registrar dades de salinitat, corrents, vents i temperatura
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha completat la instal·lació d’un nou sistema de boies oceanogràfiques als parcs naturals de cap de Creus i del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Les quatre boies —dues a cada parc— es van col·locar la setmana passada i permetran millorar la gestió i el monitoratge de l’àmbit marí d’aquests espais naturals protegits.
Les noves estructures, de color groc i amb un flotador d’elastòmer de 2,4 metres de diàmetre, incorporen diversos sensors capaços de registrar dades de salinitat, corrents, vents i temperatura.
Segons el Departament, aquesta informació serà clau per donar continuïtat a la sèrie de dades oceanogràfiques iniciada fa més de cinquanta anys a l’Estartit pel meteoròleg Josep Pascual, la més antiga de la Meditrrània i la segona del món. Ara, les boies permetran consolidar i ampliar aquesta sèrie excepcional per a estudis ambientals i ecològics.
A més, una de les boies situades prop de les illes Medes incorpora un sensor pioner que mesura la terbolesa i la quantitat de matèria orgànica, tecnologia que s’utilitza per primera vegada a Catalunya. Totes les boies estan equipades amb balisa LED, panells solars, reflector de radar i sistemes de seguretat i alimentació.
Noves boies al març
La instal·lació es completarà al mes de març amb un sistema de boies perimetrals que delimitarà l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus, el dels Aiguamolls de l’Empordà i el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. L’augment de l’ús públic, especialment de la navegació, i l’aprovació del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Cap de Creus han fet necessària una senyalització clara dels límits marins per reforçar la seguretat i garantir el compliment de la normativa.
Fins ara, només el Parc Natural del Montgrí disposava d’alguna senyalització marina.
En total s’instal·laran 15 boies: sis per a la zona especial de protecció d’aus, set per delimitar la Reserva Natural Parcial del Cap de Creus i dues per a la Reserva Natural Integral. Aquestes boies, també grogues, faran 1,6 metres de diàmetre i comptaran amb estructura d’acer galvanitzat resistent a UV i al medi marí.
Accions de restauració
El projecte inclou, a més, actuacions per restaurar hàbitats i millorar la gestió de les zones marines protegides:
- Protecció de la cova de les Vetes, que acull la colònia de ratpenats de cova marina més important de la Mediterrània catalana, mitjançant una malla d’acer.
- Instal·lació d’hàbitats artificials per afavorir la recuperació de poblacions de sèpia, calamar i pop, espècies en regressió. La iniciativa es farà amb pescadors locals i centres d’immersió al golf de Roses i de Pals.
- Creació d’estructures submergides tipus tendal per a l’aclimatació de fragments de corall, gorgònies i briozous recuperats, que es destinaran a futures actuacions de restauració. S’ubicaran a Es Caials (Cap de Creus) i a la Punta de les Salines (Montgrí).
El Departament hi destina 2,1 milions d’euros, finançats a través dels Fons Next Generation, amb l’objectiu de reforçar la conservació marina i garantir un seguiment científic de qualitat en un dels trams de costa més valuosos de la Mediterrània occidental.
