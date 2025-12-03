Jutgen un tècnic per fer tocaments a una menor mentre li feia una radiografia a Sant Feliu de Guíxols
La menor explica que va anar a fer-se una radiografia bucal, però que el tècnic li va abaixar els pantalons i la roba interior
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per fer tocaments a una nena de 12 mentre li feia una radiografia en un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols el 30 de novembre del 2021. Al judici han reproduït la declaració de la víctima com a prova preconstituïda. La menor explica que va anar a fer-se una radiografia bucal, però que, un cop estava sola dins la sala i sense la presència de la seva mare, el tècnic li va abaixar els pantalons i la roba interior i li va tocar la panxa. L'acusat ho nega i al·lega que d'entrada li va dir que tragués la roba perquè es va confondre de tipus de radiografia, però que de seguida es va adonar l'error: "Li vaig fer la radiografia amb la roba posada".
La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i demana 4 anys de presó. També sol·licita 5 anys de llibertat vigilada, la inhabilitació per treballar en l'àmbit sanitari durant 4 anys i la prohibició de feines que impliquin contacte amb menors al llarg de 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pel dany moral patit.
L'acusació pública relata que la víctima va anar fins a un centre mèdic de Sant Feliu de Guíxols per fer-se una teleradiografia que li havia prescrit una clínica dental. La menor tenia aleshores 12 anys i hi va anar acompanyada de la seva mare el 30 de novembre del 2021.
Cap a les 18.15 hores van entrar a la consulta. Segons va declarar la menor durant l'exploració amb l'equip d'assessorament tècnic penal, el tècnic de radiologia va dir a la seva mare que s'esperés a fora. Quan la nena estava sola, relata que l'acusat li va dir que s'aixequés la samarreta. "Vaig sentir molta por", detalla la víctima que assenyala que no entenia per què s'havia de treure la roba si li havia de fer la radiografia de la zona de la boca.
Llavors, seguint la seva declaració, l'acusat li va abaixar els pantalons i la roba interior i li va posar la mà a la panxa durant "uns segons". La mare de la menor ha explicat al judici que estava a fora de la consulta i que es va començar a posar nerviosa perquè veia que la seva filla trigava molt. Just quan anava a trucar a la porta, l'acusat va obrir.
La dona ha explicat que va veure la víctima "amb els ulls plorosos" i que, quan li va explicar el que havia passat, van alertar els Mossos d'Esquadra per denunciar-ho.
La mare de la víctima ha explicat que la menor ha hagut de rebre tractament psicològic i que ha patit afectacions en el seu comportament i la seva vida diària, com per exemple que no vol anar amb doctors masculins. Les perits detallen que pateix símptomes compatibles amb un trastorn per estrès posttraumàtic crònic.
L'acusat, que ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes de la defensa, ho nega. El processat afirma que fa més de divuit anys que és tècnic de radiologia i ha detallat que acostuma a tenir una agenda molt plena amb fins a vint pacients al dia. Per això, diu, no pot dedicar més d'entre cinc i quinze minuts a fer les radiografies.
Segons la seva versió, la tarda dels fets va tenir una confusió inicial amb la petició de radiografia, pensant que havia de fer a la nena una "telemetria", un tipus de prova per la qual s'havia de despullar. Per això, sosté que li va dir que es tragués la roba i es posés una bata.
"Quan vaig introduir les dades vaig veure que no era una telemetria i li vaig dir que no calia que es despullés. Li vaig dir a ella i també a la mare, perquè la porta estava oberta", ha afirmat.
El processat sosté que la menor no es va arribar a treure la roba en cap moment i que li va fer la radiografia vestida. També al·lega que la mare va ser present tota l'estona perquè només va tancar la porta "en el moment de disparar per fer la radiografia".
L'acusat diu que no coneixia de res la víctima ni la seva mare, però creu que darrere de la denúncia hi podria haver motius econòmics.
La defensa demana l'absolució i el judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
