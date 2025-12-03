L’Estartit inicia el procés perquè els comerços decideixin la creació d’una APEU
La iniciativa busca revitalitzar la zona comercial fent-la més competitiva, atractiva i ben promocionada
L’Estartit ha posat en marxa el procés per decidir si el nucli comercial del municipi es convertirà en una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Aquesta iniciativa busca revitalitzar la zona comercial, fent-la més competitiva, atractiva i ben promocionada, i afavorint la dinamització econòmica dels establiments locals.
Una APEU és una zona on l’administració local i els comerços treballen conjuntament a través d’una entitat publicoprivada que gestiona l’àrea seguint un projecte de cinc anys votat pels comerços participants. Aquesta figura ja té una implantació consolidada a països com el Canadà i el Regne Unit, i a Catalunya està regulada des del 2020, amb una trentena de municipis que ja l’han implementat, com Girona, Figueres o Berga.
Actualment, l’Estartit està en la fase de recollida d’informació i propostes. Durant aquest període, els establiments comercials podran conèixer les accions previstes i aportar les seves idees. Finalment, es realitzarà una votació entre els comerços de l’àrea delimitada, tal com marca la Llei 15/2020. Només si la majoria hi dóna suport, el projecte es podrà validar i l’APEU començarà a funcionar els pròxims cinc anys.
Els impulsors subratllen que l’Estartit té la concentració i capacitat comercial necessàries per explorar aquesta figura com a element estratègic de dinamització econòmica i comercial.mercial necessàries per explorar aquesta figura com a element estratègic de dinamització econòmica i comercial.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra