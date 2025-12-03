Palafrugell executa tots els projectes dels pressupostos participatius del 2025
La millora dels passos de vianants o la renovació dels parcs infantils són alguns dels projectes que es van votar
L'Ajuntament de Palafrugell ha acabat el desplegament de tots els projectes aprovats en el marc dels Pressupostos Participatius 2025. En total, s’hi han destinat 310.000 euros que s’han convertit en actuacions als espais públics, millores d’equipaments i l’impuls de programes socials i de sensibilització. El balanç municipal certifica que les prioritats triades per la ciutadania «s’han materialitzat en canvis concrets i visibles al municipi».
Durant aquest període s’han executat les tres inversions previstes i s’han posat en marxa els quatre serveis i campanyes votats pels veïns i veïnes.
La regidora de Nova Governança i Participació Ciutadana, Marta Vim, ha destacat que «en onze mesos hem aconseguit desplegar tots els projectes aprovats per la ciutadania, quan en molts municipis els pressupostos participatius acumulen retards de diversos anys».
Millores als parcs infantils
La proposta més votada va ser la millora dels passos de vianants. L’Ajuntament ha repintat passos arreu del municipi, incorporant franges vermelles i blanques a l’entorn de les escoles per incrementar-ne la visibilitat i reforçant la senyalització vertical. Per facilitar la transparència, s’ha habilitat un visor web on es poden consultar totes les actuacions realitzades, valorades en prop de 100.000 euros.
Pel que fa als parcs infantils, s’han renovat sis espais de joc i s’han incorporat elements inclusius per a infants amb mobilitat reduïda. Les actuacions s’han fet al parc de Can Bech, plaça Mestre Joan Planes, plaça Camp d’en Prats, Mas Mascort i la Punxa. S’hi han instal·lat tobogans, estructures de trepa, gronxadors, tirolines i jocs adaptats, mentre que la brigada municipal manté un pla de revisió de desperfectes.
A la Biblioteca Municipal, les millores han inclòs el canvi del paviment, la renovació de la il·luminació, la pintura de tot l’edifici i un nou taulell de préstecs, amb l’objectiu de fer l’espai més confortable i funcional.
El servei més votat en la categoria de programes ha estat el d’acompanyament a les persones grans en situació de soledat. El projecte, coordinat amb +Vincles i dinamitzat per Creu Roja, ofereix activitats de moviment suau, tallers de benestar i sessions creatives als locals socials del municipi. Fins ara hi han participat 35 persones i s’han fet 20 trobades.
Els programes de salut mental d’infants i joves han desplegat sessions d’educació emocional a les escoles i instituts del municipi, així com tallers i xerrades per a famílies i espais de coordinació per al professorat.
Pel que fa a la campanya de civisme “Palafrugell, casa teva, cosa teva”, s’han dut a terme accions al carrer amb intervencions creatives, un acte escènic a plaça Nova i una campanya digital per sensibilitzar sobre el bon ús de l’espai públic.
Finalment, la iniciativa de sensibilització sobre l’ús de patinets i bicicletes ha combinat canvis normatius —com la regulació de recuperació de patinets immobilitzats— amb actuacions informatives, tallers als instituts, cartelleria amb codis QR i la delimitació de zones restringides a Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu.
Nova edició
L’Ajuntament obrirà una nova edició dels Pressupostos Participatius entre el 15 de febrer i el 31 de març, amb un increment del pressupost fins als 360.000 euros: 300.000 per a inversions i 60.000 per a programes i activitats.
Les propostes es podran presentar presencialment o mitjançant la plataforma Decidim Palafrugell, on es podrà fer seguiment de tot el procés. Les bases mantindran els criteris econòmics i l’orientació a projectes amb visió de municipi.
El consistori fa una crida a la participació recordant que els Pressupostos Participatius permeten decidir directament sobre una part dels recursos municipals i veure’n els resultats en un termini curt.
