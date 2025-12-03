Un senglar irromp a la carretera i causa un accident a Mont-ras
El sinistre viari se salda sense ferits
Un senglar va irrompre aquest dimarts a la nit a la carretera C-31 i va provocar un accident de trànsit al seu pas per Mont-ras.
El sinistre va tenir lloc cap a les onze de la nit, a l’altura del quilòmetre 332, quan un vehicle va atropellar l’animal, que va morir a causa de l’impacte.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers.
Afortunadament, segons els Bombers, cap dels ocupants del vehicle va resultar ferit, tot i que el cotxe va patir diversos danys.
Aquest tipus d’accidents són freqüents a les comarques gironines, especialment a finals d’any, coincidint amb l’època de caça i el període de zel, moments en què augmenta el moviment dels mascles.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un motorista de 35 anys, en estat molt greu a l'UCI després d'un accident a Maçanet
- Íñiguez: 'No toleraré, i menys a casa, certes decisions ni certa manera de parlar-me al límit de la provocació