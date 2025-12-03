Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un senglar irromp a la carretera i causa un accident a Mont-ras

El sinistre viari se salda sense ferits

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Mont-ras

Un senglar va irrompre aquest dimarts a la nit a la carretera C-31 i va provocar un accident de trànsit al seu pas per Mont-ras.

El sinistre va tenir lloc cap a les onze de la nit, a l’altura del quilòmetre 332, quan un vehicle va atropellar l’animal, que va morir a causa de l’impacte.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers.

Afortunadament, segons els Bombers, cap dels ocupants del vehicle va resultar ferit, tot i que el cotxe va patir diversos danys.

Aquest tipus d’accidents són freqüents a les comarques gironines, especialment a finals d’any, coincidint amb l’època de caça i el període de zel, moments en què augmenta el moviment dels mascles.

