Cremen 300 m2 de vegetació a Palafrugell

Els Bombers hi han treballat amb cinc dotacions

Els Bombers treballant en l'incendi de Palafrugell.

Els Bombers treballant en l'incendi de Palafrugell. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Palafrugell

Ensurt aquest dijous a Palafrugell, s’ha declarat un incendi de vegetació en una zona propera a la costa, al voltant del carrer de la Cova del Bisbe.

El foc ha començat cap a dos quarts de dotze del migdia, i els Bombers han treballat amb cinc dotacions per controlar-lo. Han aconseguit encerclar-lo ràpidament i extingir-lo cap a dos quarts de tres de la tarda. Finalment, l’incendi ha afectat uns 300 metres quadrats de vegetació, segons ha informat el cos d’emergències.

