Fuita espectacular d’aigua a Sant Feliu de Guíxols
Bombers, Policia Local i la companyia d'aigua treballen per controlar l’avaria al carrer de Sant Joan
Una fuita d’aigua de gran intensitat ha obligat a mobilitzar aquest dijous a la tarda els Bombers, la Policia Local i tècnics de la companyia d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols. El trencament ha provocat un cabal molt elevat i ha requerit una actuació coordinada per contenir-lo i assegurar la zona.
Segons ha informat l’Ajuntament, Aqualia ha tallat el subministrament per poder reparar el punt on s’ha originat la fuita. La companyia preveu que els treballs es podrien allargar fins demà divendres al migdia. L’aturada afecta el carrer i el carreró de Sant Joan, el carrer Sant Pere, el carrer Estret i les immediacions.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies