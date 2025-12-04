Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fuita espectacular d’aigua a Sant Feliu de Guíxols

Bombers, Policia Local i la companyia d'aigua treballen per controlar l’avaria al carrer de Sant Joan

Una captura del vídeo de la fuita a Sant Feliu de Guíxols

Una captura del vídeo de la fuita a Sant Feliu de Guíxols / Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Tony Di Marino

Sant Feliu de Guíxols

Una fuita d’aigua de gran intensitat ha obligat a mobilitzar aquest dijous a la tarda els Bombers, la Policia Local i tècnics de la companyia d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Feliu de Guíxols. El trencament ha provocat un cabal molt elevat i ha requerit una actuació coordinada per contenir-lo i assegurar la zona.

Segons ha informat l’Ajuntament, Aqualia ha tallat el subministrament per poder reparar el punt on s’ha originat la fuita. La companyia preveu que els treballs es podrien allargar fins demà divendres al migdia. L’aturada afecta el carrer i el carreró de Sant Joan, el carrer Sant Pere, el carrer Estret i les immediacions.

