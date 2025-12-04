Jutgen l'acusat de violar una menor en un bosc entre Ullà i Bellcaire
La víctima va trigar tres anys a denunciar els fets per "por" a represàlies i el processat diu que no la coneix "de res"
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 15 anys de presó per violar una menor de 14 anys en un bosc entre Ullà i Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, el 12 de desembre del 2018. La víctima va trigar quasi tres anys a denunciar-ho per "por" a represàlies. Segons ha dit al judici, va conèixer el processat, de 24 anys, a través d'unes amigues. El dia dels fets, ha detallat que va sortir de l'escola i estava a la biblioteca quan el processat li va proposar quedar. Hi va accedir i la va passar a buscar en cotxe. Segons ha declarat, l'acusat va conduir fins a un lloc "fosc" i la va atacar. El processat ho nega, diu que no coneix la noia "de res" i presenta uns vídeos per demostrar que aquell dia era a una piscina amb un amic.
A l'inici del judici, i en la fase de qüestions prèvies, la defensa ha presentat uns vídeos publicats el 12 de desembre del 2018 al perfil d'Instagram de l'acusat i d'un amic seu on se'ls veu banyant-se en una piscina climatitzada.
El tribunal de la secció tercera els ha admès com a prova, sens perjudici de la valoració final que en farà a l'hora de dictar sentència, perquè tant l'acusat com el seu amic ja havien declarat que aquella tarda estaven junts en un altre lloc.
La fiscalia i l'acusació particular s'han oposat a l'admissió dels vídeos i han retret a la defensa que no s'hagin aportat abans. La lletrada de la víctima ha sostingut a la sala de vistes que considera que s'ha fet expressament perquè ara no hi ha temps perquè els Mossos d'Esquadra puguin elaborar un informe per determinar si els vídeos estaven gravats el mateix dia que els van publicar. La lletrada de la defensa ha assumit el cas recentment i ha argumentat que tant el seu representat com ella mateixa creien que ja estarien aportats a la causa per l'anterior advocat.
El judici ha començat amb la declaració de la víctima, que ha reconegut sense cap mena de dubte el processat com el seu agressor. Segons ha explicat, es van conèixer per amistats comunes de Torroella de Montgrí, on tots dos residien, durant unes excursions a la gola del Ter i al castell. A partir d'aquí, van quedar ja "a soles" un tercer dia, que van anar a cala Montgó. La víctima ha exposat que se sentia "còmode" amb ell i que creia que estaven travant amistat.
Per això, quan el 12 de desembre del 2018 va contactar amb ella per quedar, hi va accedir. La víctima ha relatat que la va passar a buscar a la biblioteca, que era on solia anar després de classe, amb cotxe. Va començar a sospitar quan va veure que conduïa fins a una zona apartada. La noia ha detallat que creu que era entre Ullà i Bellcaire, però que era "molt fosc" i no hi havia res al voltant: "Era un bosc".
Allà, ell va baixar del vehicle i ella va fer el mateix, mentre li preguntava per què eren allà. La víctima ha dit que ell no va contestar cap de les seves preguntes i que la va atacar empentant-la contra la porta del copilot "amb tota la seva força". La noia ha concretat que va intentar repel·lir l'agressió i escapolir-se, però no ho va aconseguir, i el processat li va abaixar les mitges i la roba interior amb una mà i la va violar.
La víctima ha dit que tot va ser "molt ràpid", que només recorda que va cridar i li va recriminar que li fes allò, però no va aconseguir parar-lo. Després, la va portar a casa. "No va dir ni una paraula en cap moment", ha afegit.
La noia ha explicat que es va quedar "en xoc" i que no es va atrevir a dir res a casa per "por" perquè la seva família és musulmana practicant i temia que l'enviessin al Marroc o que l'obliguessin a casar-se amb l'acusat.
No va ser fins gairebé tres anys després que va acabar "esclatant" un dia durant una discussió amb el seu germà i, a partir d'aquí, diu que va "perdre el control" i no va poder continuar guardant silenci. Finalment, ho va explicar a l'escola, que va activar el protocol i uns agents dels Mossos d'Esquadra van posar els fets en coneixement del seu pare.
"Immediatament va dir: el denunciarem", ha declarat la noia, que diu que es va sorprendre del suport que va rebre de la seva família. Tot i això, ha exposat que va patir seqüeles, va estar en tractament psicològic i va decidir marxar de Torroella de Montgrí per refer la seva vida fora de país.
Les forenses han assenyalat que, arran del tractament, quan la van explorar ja no tenia símptomes vius de trastorn per estrès posttraumàtic gràcies al suport psicològic i al recolzament familiar, però que té "reaccions adaptatives", com ara no obrir la porta a amistats masculines excepte si té clar que és per casar-s'hi: "No ha tingut relacions de parella, no sabem com l'afectarà en un futur".
No la coneix "de res"
L'acusat, que ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes de la seva advocada, diu que no coneix a la víctima "de res" i addueix que ni tan sols recorda si hi va coincidir en l'excursió al castell del Montgrí: "Hi vaig anar amb el meu amic, a dalt vaig veure una coneguda amb molta gent, ens vam saludar, i vam tornar a baixar nosaltres sols".
Segons la seva versió, en cap moment va contactar amb la víctima ni per telèfon ni a través de les xarxes socials. Tant el processat com el seu amic, que també ha declarat com a testimoni, han remarcat que els vídeos que d'Instagram els van gravar el mateix dia que els van publicar com a història i, per tant, al·lega que no va poder ser l'autor de l'agressió sexual perquè estava en un altre lloc.
La fiscalia i l'acusació particular l'acusen d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i sol·liciten 15 anys de presó. També volen que s'estigui 10 anys en llibertat vigilada i que no es pugui acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima per temps de 10 anys superior a la condemna.
En concepte de responsabilitat civil, l'acusació particular vol que l'acusat indemnitzi la víctima amb 60.000 euros pel dany moral patit. La fiscalia xifra la indemnització en 20.000 euros.
La defensa, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
