Margarita Garcia, candidat d'ERC a l'alcaldia de Vall-llobrega a les eleccions del 2027
Margarita Garcia serà candidata d'ERC a l'alcaldia de Vall-llobrega a les eleccions municipals del 2027.
L'actual regidora ha estat escollida pel conjunt de la militància local en una assemblea celebrada aquest dimecres al vespre.
Després d'haver acumulat experiència a l'oposició de l'Ajuntament de Vall-llobrega i al govern del consell comarcal del Baix Empordà, Garcia es presenta a aquest nou repte amb energia i convicció: "L'única diferència respecte a les eleccions de 2023 és que ara hi sumo l'experiència adquirida aquests anys, que em permet afrontar el futur amb més eines i coneixement."
Garcia reivindica la necessitat d'un canvi de cicle al municipi: "Ara calen noves maneres de fer les coses i és el moment d'evolucionar cap a maneres més actualitzades de planificar, gestionar i fer polítiques més properes a la gent. El projecte que avui representen l'alcalde i l'equip de govern està esgotat i l'estancament es fa evident". Afegeix que "el nostre municipi i la seva gent necessita un canvi, i el nostre equip és aquesta alternativa de futur."
Margarita Garcia avança que ja s'està treballant en un projecte renovat que es presentarà pròximament: "Un projecte de poble i pel poble, pensat per construir el futur de Vall-llobrega entre totes i tots."
