Acusen partidaris d'Aliança Catalana de vandalitzar un tanca publicitària d'Alhora a Palamós
S'ha substituït el nom, web i logotip del cartell pel del partit que lidera Sílvia Orriols
El partit polític independentista Alhora acusa partidaris d'Aliança Catalana de vandalitzar una tanca publicitària d'Alhora a Palamós. S'ha substituït el nom, web i logotip del cartell pel nom d'Aliança Catalana.
La tanca estava instal·lada a la carretera entre Palamós i Sant Joan de Palamós. Aquesta setmana, segons informen des d'Alhora, "algú ha substituït el nom del partit d'Aliança Catalana i ha esborrat amb esprai l'adreça web que permet als qui volen accedir a la informació per fer-se militant".
Pere Perpinyà, que lidera el projecte d'Alhora Palamós, ha valorat que aquestes actuacions "demostren que el treball que està fent Alhora per expandir el projecte a escala municipal ja comença a tenir impacte".
Si no, diu Perpinyà, "un partit a qui s'està situant en un moment d'auge no necessitaria suplantar la imatge d'un altre per confondre la ciutadania".
El president d'Alhora, Jordi Graupera, afegeix que "no ens sobta gens que el partit preferit de la dreta espanyola i el partit que necessita el PSC de Salvador Illa per fer veure que els independentistes són xenòfobs, ataqui als independentistes de debò". No abaixaran el cap, diuen. Considera que tenen un discurs que gira "exclusivament al voltant de la immigració, sense oferir cap solució real als problemes de creixement, més enllà de l'odi i el malestar". Per Graupera, és un discurs que empeny el país "cap al replegament nacional, incompatible amb l'alliberament i l'expansió nacional".
Expliquen que Sílvia Orriols va anul·lar un debat amb el mateix Graupera organitzat pels cicles "Repensem-nos" a Vilafranca del Penedès setmanes després d'acceptar-lo finalment es va produir amb Santiago Espot.
